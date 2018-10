Cs lleva las "irregularidades" de la obra de Mirabueno a la Fiscalía

El grupo Ciudadanos (Cs) Córdoba, a través de su portavoz en el Ayuntamiento, David Dorado, ha presentado en la Fiscalía una denuncia por las supuestas "irregularidades" que se han acometido en la obra de Urbanización de Mirabueno. Según explicó ayer Dorado, se podría haber incurrido en dos posibles delitos de "prevaricación o malversación de fondos públicos" ya que, apuntó, se ha abonado dinero por trabajos que no se han acometido. "Hemos comprobado que presuntamente hay una gran parte de la obra que no se ha ejecutado y sí se ha pagado", insistió Dorado frente a la Ciudad de la Justicia. La cantidad que se ha abonado de más ascendería, según los cálculos de Cs, a unos 270.000 euros. El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento ha remitido un escrito de nueve folios a la Fiscalía "en la que ponemos en conocimiento los hechos" para que el Ministerio Público considere si se tienen que abrir diligencias o trasladar la causa a un juzgado. "Es triste y no querríamos haberlo hecho, pero es nuestro papel como partido en la oposición", dijo el concejal, quien aclaró que "no vamos ni contra el Ayuntamiento, ni contra la empresa ni contra nadie".

Ciudadanos recibió quejas de los vecinos de la zona tras haberse concluido las obras porque no contaban con los servicios que en un principio se habían incluido en el proyecto. El grupo político encargó un informe pericial a un arquitecto, que corroboró las deficiencias. Desde barandas que no se han colocado a la falta de vegetación, entre otras cosas. El escrito remitido a Fiscalía detalla que "el importe total de partidas del proyecto comprobadas y presuntamente no ejecutadas asciende a 114.310 euros" que se ha abonado "por parte de la Gerencia a Acsa". Igualmente también se pone en duda el mantenimiento mensual de jardinería -4.673 euros al mes, lo que da un total en un año de 56.078 euros-, "que no sabe el perito si se está realizando y sería necesario comprobar". A esto hay que sumar otros 68.227 euros de partidas "en las que sería conveniente realizar comprobaciones exhaustivas".

El listado de irregularidades detallaba que "no se ha realizado gran parte de la partida de bordillo en contacto de zonas verdes con acerado", dejando 2.485 metros sin bordillo. Tampoco se ha colocado el pavimento de adoquín prefabricado "en los jardines interiores de las zonas verdes" entre la calle Alhelí y las terrazas que caen a la calle Deán Francisco Xavier. En cambio, se ha sustituido por otro material que está sufriendo daños con las lluvias y, además, "favorece la vegetación salvaje". Tampoco se ha realizado "la partida correspondiente a la barandilla prevista en el proyecto para dar protección contra caídas" en el límite de las zonas verdes y donde hay un desnivel pronunciado.

El listado continúa con la "no reparación de desperfectos en la pavimentación" de varias calles "que indican falta de criterio en su ejecución la intención de ahorro". Las obras no han incluido el "muro de contención" en varias zonas y se han sustituido modelos de faroles "en zonas de acceso a la pasarela en el parque de La Asomadilla", además de en la parte de acceso a Mirabueno. El arquitecto establece que, "tras varias visitas, no se ha podido constatar presencia de sistema de riego ni labores de mantenimiento adecuado".