Cs Jaén lleva a los tribunales la polémica de la base logística del Ejército

El grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que acudirá a la vía judicial para aclarar los criterios que ha tenido en cuenta el Ministerio de Defensa a la hora de elegir Córdoba como sede de la base logística del Ejército dentro del conocido como Plan Colce.

Ha sido la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jaén, María Cantos, la que ha indicado que la vía judicial ya está en marcha y que los abogados están estudiando la fórmula adecuada para exigir explicaciones al Ministerio de Defensa una vez que se haya pasado el plazo que se dio desde el Consistorio para que se pusieran sobre la mesa los criterios que habían llevado a la elección de Córdoba, lo que supuso dejar fuera la candidatura de la ciudad de Jaén.

"No hay que echarse las manos a la cabeza", ha dicho Cantos, al tiempo que ha insistido en que "no hay que dramatizar" ya que acudir a la vía judicial "está al alcance de cualquiera" y eso es lo que ha hecho su grupo municipal.

Ha defendido que la candidatura de Jaén responde a un "proyecto excelente" en el que se ha venido trabajando más de un año y que ese esfuerzo "se merece una respuesta", al tiempo que ha reiterado que su formación no da por perdida la batalla y seguirá trabajando hasta el final. Un final que pasa por un cambio de decisión por parte del Ministerio de Defensa o por el hecho de que "nos convenzan de que no somos los mejores".

Cs mandó el pasado viernes un escrito a todos los grupos municipales anunciando su intención de acudir a la vía judicial y hasta el momento no han tenido respuesta más que del PP que les ha pedido "documentación". Cantos ha indicado que no ha planteado directamente esta cuestión al PSOE como su socio en el gobierno municipal sino que se dirigido a todos los grupos del Consistorio.

En este sentido se ha dirigido a todos los grupos para que se sumen a la vía judicial y no opten por seguir las directrices de sus partidos ya que lo que hay que tener claro es que "el plan Jaén era el del Colce y el plan Colce, a fecha de hoy, no ha muerto" por lo que "no hay que abandonar el barco tan pronto".