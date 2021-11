Cruz Roja recogerá juguetes para 800 menores en dificultad social en Córdoba

Cruz Roja Juventud lanza un año más en Córdoba la campaña El juguete educativo, que bajo el lema Sus derechos en juego se propone en esta ocasión recaudar juguetes para al menos 800 menores en dificultad social de la provincia.

“Creemos en la igualdad de oportunidades para todas y todos y, a pesar de que ya estamos empezando a ver la luz en el tema sanitario, el impacto social de la pandemia sigue muy presente. Y hay muchas familias con verdaderas dificultades para asumir los gastos básicos, por lo que nos centraremos en ellas, para que sus hijas e hijos puedan recibir también los regalos que tanta ilusión hace encontrarse por estas fechas”, explica Elena Pozuelo, técnica de Cruz Roja.

Unas dificultades que, como consecuencia de la crisis socioeconómica generada por el coronavirus, se han agravado para muchas de las familias que venían siendo atendidas por la organización, así como para otras muchas que se han visto obligadas a recurrir a las ayudas sociales por primera vez durante la pandemia.

La campaña se lanza de manera simultánea en todo el país, con el objetivo nacional de recoger más de 115.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, que se entregarán antes del 6 de enero a las familias de 60.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que no tienen garantizado su derecho al juego.

En Córdoba, habrá puntos recogida tanto en la capital como en los otros once municipios donde la institución humanitaria cuenta con asamblea: Baena, Lucena, Montilla, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Priego de Córdoba, Rute y Villanueva de Córdoba.

Un año más, además de la entrega de juguetes en los distintos puntos de recogida y centros de Cruz Roja habilitados, se podrá colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104971 y mediante el envío de SMS con la palabra Juguete al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

Si cualquier persona a título particular o empresa desea más información acerca de la misma, puede llamar al 957433878.

Los juguetes no sólo son fuente de ocio para los niños, niñas y jóvenes, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas, o a relacionarse. Ahí reside la importancia de que cada pequeño tenga un juguete, y la familia y el entorno entiendan por qué este tipo de productos deben estar adecuados a cada persona, edad, y capacidades.

Además, se busca que sean no bélicos, no sexistas, y preferiblemente educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, ya que son elementos trasmisores de valores sociales. “A través del juego adquieren conocimientos y comportamientos; si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos, estaremos favoreciendo valores como la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad”, señala Pozuelo. Y dentro del compromiso de la organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica de acuerdo a la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices e intelectuales. Según las necesidades que haya que cubrir, las personas voluntarias reciben a las familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y se les hace una pequeña entrevista para conocer los gustos y necesidades individuales de cada menor para poder entregarles el juego o juguete que mejor se adecúe.