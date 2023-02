Cristina Campos: “A las mujeres nos cuesta mucho separar el sexo del sentimiento”

Cristina Campos, finalista del Premio Planeta, participa hoy en Diario de los Libros, que organiza El Día de Córdoba. El acto literario donde presenta la obra Historias de mujeres casadas será a las 18:00 en la Casa Góngora.

-Historias de mujeres casadas ha sido finalista del Premio Planeta. ¿Cuando se decide a escribir esta novela?

-Yo estoy constantemente escuchando historias. Una amiga mía estaba siendo infiel a su marido y vi claramente ese desgarro emocional que sentía y dije esto es materia prima literaria y así empezó. Eso fue hace unos cinco años y hace cuatro años me propuse escribirla. De hecho, la pandemia me pilló escribiéndola.

-Son mujeres casadas en este caso. ¿Se podría haber planteado una novela de hombres casados?

-Me encantaría coescribir historias de hombres casados. Tengo que encontrar a un escritor hombre que quiera escribir esa historia. A ver si alguien se pone en contacto conmigo.

-En su novela las protagonistas viven momentos que aparentemente nunca pensaron que ocurrirían. ¿A qué se debe que llegado a una edad, empieza a dar casi todo igual?

-No estoy muy de acuerdo, no da igual nada. A la protagonista de mi novela no le da igual su marido y no le da igual su hijo. Sufre por romper una familia. Mi protagonista adora a su hijo y quiere mucho a su marido. Le duele romper su familia por una historia con su amante. Ella se enamora de su amante y ese es el problema. El hombre es capaz de llevar una doble vida, y tener una mujer y una amante; a las mujeres les cuesta mucho más. La que más sufre en esta historia es Gabriela, sufre más que el marido y más que el amante.

-En otras entrevistas ha dejado bien claro que la mujer vive la sexualidad de forma muy diferente al hombre.

-A las mujeres nos cuesta mucho separar el sexo del sentimiento y mi novela gira en torno a eso. Mis protagonistas no buscan una noche de sexo, están felizmente casadas.

-Desde hace años siempre he escuchado que la mujer para ser infiel aparte de la atracción física tiene que sentir algo más, y el hombre no.

-Una mujer no se acuesta con un tipo solamente porque sea guapo, sino que seguramente hay algo más en su mente que le atrae. Sin embargo, a un hombre en general una chica guapa le gusta. Las mujeres necesitamos algo más que un cuerpo bonito.

-Dicen que cuesta ser infiel la primera vez, a partir de ahí, ya no cuesta tanto. ¿Es cierto?

-Mis cuatro amigas solamente fueron infieles una vez. Amigos míos, casados, han sido infieles varias veces. Ellas lo hicieron porque era algo irresistible y no lo han vuelto a repetir porque no lo pasaron muy bien. Mis amigas al final acabaron separadas de sus parejas. Tengo amigos que han llevado una doble vida y se han quedado con su mujer.

-¿Pero es normal contar esa infidelidad entre amigas?

-En mi generación, si tienes buenas amigas, lo compartes. Yo tengo un grupo de amigas muy sólido, que cuando pasan cosas lo hablamos y compartimos. Es muy difícil enamorarse de un hombre cuando estás casada y no compartirlo con nadie. O tienes buenas amigas o vas a un psicólogo, o ambas cosas, que es lo mejor.

-¿Se debe contar una infidelidad a la pareja?

-Se acaban enterando. Lo más honesto sería decirle a tu marido que lo has querido durante 15 años pero te has enamorado de otro, sin embargo, se miente. Lo noble es decir te he querido durante quince años y me he enamorado de otro.

-¿Lo que le ocurre a Gabriela, personaje de su novela, le puede pasar a cualquier mujer?

-A cualquier mujer europea, blanca y privilegiada. Esta historia habla de una mujer que es privilegiada e independiente económicamente.

-Cuando escribió la novela llegó a pensar en algún momento que llegaría a ser finalista del Premio Planeta.

-Yo soy una gran lectora de obras que han ganado el premio Planeta y han sido finalistas. Cuando supe que estaba entre las diez novelas que optaban al premio tuve muy claro que sería finalista.

-Usted que conoce el mundo de la televisión. ¿Esta es una novela propicia para llevarla a la pantalla?

-Varias productoras quieren comprar los derechos. Estoy contenta. Hay que montar un equipo para que hagan una bonita historia. Hay una diferencia muy grande entre una novela intimista como es Historias de Mujeres casadas y la novela erótica. Quiero que traten la intimidad de la mujer como yo la trato en la novela, sin frivolizar y buscar el morbo.

-Después de este éxito con su novela. ¿Qué es lo que se propone de cara al mañana?

-Me vienen cosas muy bonitas, que es escribir el guion de la novela y voy a hacer un podcast que se titula Historias de mujeres casadas con una amiga periodista, que se llama Chiara Arroyo y nos hace mucha ilusión. De cara a un futuro libro no tengo nada en mente.

-¿Desde cuándo escribe?

-Yo soy una escritora tardía. Desde los 24 años llevo escribiendo guiones que se quedan en el cajón. Es muy diferente escribir un guion que una novela. Un guion es una historia contada en imágenes y en una novela tienes que profundizar en el alma de tus personajes, porque no tienes actrices ni equipo técnico ni cámaras. Es un tipo de escritura muy diferente.

-¿Cómo valora el hecho de que se hagan encuentros con escritores como este?

-Me encanta encontrarme con los lectores. Pero no es fácil, porque en ciudades muy grandes cuesta mucho que la gente vaya a ver a un escritor. Espero que los lectores se acerquen a mí y podamos hablar sobre literatura e Historias de mujeres casadas.