Coronavirus: La presión asistencial en Córdoba sigue a la baja y cierra la semana con 87 hospitalizados

La presión asistencial en Córdoba por culpa del coronavirus sigue a la baja y la provincia ha cerrado esta semana con 87 personas ingresadas en los hospitales, lo que supone una reducción del 26,7% desde el pasado sábado, cuando esa cifra era de 118 pacientes.

Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, que en fin de semana no reporta los contagios, ni tampoco del número de fallecidos, de todos estos pacientes 19 de ellos permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido al grave estado de salud que presentan.

Con todo ello, desde que estalló la pandemia hace ya dos años han sido ya más de 6.730 las personas que en la provincia de Córdoba han tenido que ser hospitalizadas, de las que más de 770 han tenido que pasar por la unidad de críticos.

En esta sexta ola del covid, la de la variante ómicron, la situación no ha llegado a ser tan dramática en la provincia de Córdoba como en picos anteriores, sobre todo la primera y la tercera, ya que el número de contagios y hospitalizados han ido a la baja, aunque de manera intermitente.

Esta situación, no obstante, tiene su lado negativo, puesto que en lo que va de mes han sido ya 82 las personas que han perdido la vida en la provincia de Córdoba por el SARS-CoV-2, de las que 12 han fallecido en la última semana.

En el caso de los contagios, por su parte y, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), hasta ayer viernes, la cifra acumulada es ya de 138.354. De todos ellos, 1.821 se han reportado desde el pasado lunes 21 de febrero.

Ante la bajada de casos de contagio, aunque a lo largo de esta semana ha habido picos de casi un millar, como el ocurrido el pasado jueves cuando se notificaron hasta 952 positivos en una sola jornada, la incidencia acumulada también ha ido a la baja, si bien, permanece levemente por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de la provincia, en concreto, se sitúa en 501,6 puntos.

Esta tendencia ha hecho que el propio consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, haya pronosticado que en Semana Santa no haya restricciones por el coronavirus y ha asegurado que, viendo la evolución, se espera un final de invierno y un inicio de la primavera "tranquilos", por lo que, para Semana Santa, "posiblemente no haya ningún protocolo porque no habrá ninguna restricción".

A todos estos dados se suman los correspondientes al proceso de vacunación, de los que la Consejería de Salud y Familias sí informa los sábados. Desde que comenzó la campaña de inmunización, los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han administrado un total de 1.744.850 dosis. Esto hace que el número de personas que han recibido la pauta completa en la provincia de Córdoba sea de 680.796, mientras que 710.689 tengan al menos una dosis.