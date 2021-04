Coronavirus: Córdoba registra 246 nuevos contagios en las últimas 48 horas

Córdoba ha registrado 246 nuevos positivos en las últimas 48 horas. En total, ya son 47.366 las personas que se han infectado en la provincia desde que la pandemia empezó, y que se elevan hasta los 47.817 si se tiene en cuenta los test serológicos. Estos datos corresponden a las últimas 48 horas ya que la Consejería de Salud y Familias ha decidido no comunicar los datos los domingos, tal y como venía haciendo desde el comienzo de la pandemia.

Así, en la última jornada, la Junta de Andalucía ha anotado 10 ingresos hospitalarios nuevos y tres más en la Unidad de Cuidados Intensivos, estos últimos derivados durante las últimas 24 horas. Según el comunicado de la Consejería de Salud y Familias, a día de hoy en Córdoba hay 130 personas hospitalizadas, de las que 27 en se encuentran en la UCI tras ver agravados sus síntomas.

Durante toda la pandemia los hospitales de la provincia han asistido a un total de 4.072 pacientes, 489 en la UCI, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

La cifra de fallecidos no varía desde los datos del 10 de abril, con lo cual la provincia no ha registrado nuevos fallecidos en las últimas 48 horas. Respecto a los curados, 496 afectados han recibido el alta médica en los últimos dos días, con lo cual son ya 38.932 las personas que han conseguido superado la enfermedad.

La tasa sube a 224,9

La tasa de incidencia en la provincia de Córdoba se eleva y ya alcanza los 224,9 casos por cada 100.000 habitantes. Son una decena los municipios que sobrepasan la tasa de 500 casos, considerada por los expertos como riesgo extremo y que los obliga a tomar medidas restrictivas cada semana, dos de ellos superan la tasa de 1.000, que obliga al cierre total de los municipios, dependiendo de cada caso en particular.

Así, Doña Mencía soporta una tasa de incidencia de 1.906,8, aunque este lunes ya retomaron las clases presenciales en la localidad; y Benamejí de 1.269,4 casos. Por su parte, Nueva Carteya alcanza una tasa de 767,6; Monturque supera los 617,6 casos; Zuheros 629,9; Montemayor 674,3; Fuente Palmera 727,0; Montoro 570,3; Villa del Río 693,4 y Villafranca 576,1 por cada 100.000 habitantes.

Vacunación

Lo que sí comunica la Junta de Andalucía incluso los domingos son las cifras de nuevos vacunados en la provincia. El proceso se ha acelerado en los últimos días para intentar alcanzar la mayor cantidad de personas inmunizadas este verano, en concreto y según las previsiones del Gobierno, que a finales de agosto esté el 70% de la población vacunada.

En Córdoba, hasta este 12 de abril, se han administrado un total de 214.360 dosis, 365 más que en la última jornada, y hay un total de 67.346 personas con la pauta completa, es decir, las dos dosis de la vacuna. En las últimas 48 horas se han puesto un total de 4.840 dosis en la provincia de Córdoba.

De hecho, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, ha anunciado este lunes que "se va a reactivar" la administración de vacunas contra el covid-19 en la provincia de Córdoba "esta misma semana", aclarando que únicamente la falta de dosis puede determinar el que se suspenda o no el proceso de vacunación.

En este sentido Repullo ha explicado que "la vacunación va en función del número de vacunas a las que tiene acceso el sistema", de modo que, "cuantas más vacunas" haya disponibles, "más se pueden poner", pero "si no hay vacunas, no es una cuestión de que se pare la vacunación, sino que no tenemos stock suficiente".

De esta forma, "en esta semana, en la zona Norte" de la provincia se va a vacunar a personas a partir de 16 años de edad, por padecer patologías de alto riesgo, del denominado Grupo 7, en el Recinto Ferial de Pozoblanco, y se les administrarán dosis de la vacuna Moderna, según ha informado.

Por su parte, según ha precisado Repullo, en los distritos sanitarios Córdoba y Guadalquivir "se va a vacunar con Pfizer", en concreto en el autocovid del Castilla del Pino y en los centros de vacunación de la Fuensanta, de Poniente y de Levante, en la capital cordobesa, y en las localidades de Bujalance, Montoro y Palma del Río.

Mientras que en la zona Sur de la provincia, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha indicado "también se va a reactivar la vacunación en 12 puntos esta misma semana", y también en el Hospital Reina Sofía de Córdoba se va a reactivar la vacunación esta semana al Grupo 7, "pero estamos pendientes de una serie de listados para poder proceder", si bien "las vacunas están preparadas ya".