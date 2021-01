Coronavirus Córdoba: Los contagios siguen disparados con 573 positivos más en 24 horas

El coronavirus avanza sin control en la provincia de Córdoba y la tercera ola sigue sin freno. La Consejería de Salud y Familias ha notificado hasta 573 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, un número más que elevado y en sintonía con la progresión de positivos de esta última semana, que no solo se registra en Córdoba, sino en el resto de provincias de Andalucía.

Los datos ponen a Córdoba de nuevo casi en situación de riesgo extremo, al seguir acumulando positivos y alcanzar una tasa superior a los 465 casos por cada 100.000 habitantes hasta ayer cuando se alcanzó el pico máximo de contagios de la pandemia con un total de 630. No obstante, se trata de una cifra que no está actualizada por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), ya que no hará públicos estos datos hasta el lunes. A pesar de ello, es más que probable que la provincia supere ese porcentaje de casos en las próximas jornadas dado el incremento de casos y supere los 500 positivos por 100.000 habitantes, que es la cifra máxima considerada de riesgo extremo por los expertos.

Con ello y, según el último parte de la Consejería de Salud y Familias, en Córdoba ya se han registrado 30.324 casos de SARS-CoV-2 mediante pruebas PCR y test de antígenos desde que el 11 de marzo se detectase el primer positivo en la provincia.

Esta notificación, además, llega después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciase ayer el cierre perimetral de 21 municipios de la provincia de Córdoba por la tasa extrema de covid-19 y que pidiera permiso al Gobierno central para para el confinamiento domiciliario de las 12 localidades cordobesas que superan la tasa de 1.000 casos por 100.000 habitantes, junto a nuevas restricciones para evitar una mayor expansión del coronavirus.

Este incremento de positivos de la última semana en la provincia, además, viene acompañado por un aumento en el número de hospitalizaciones, que ha provocado que el Hospital Reina Sofía de Córdoba haya tenido que elevar a cuatro las unidades covid y no descartar tener que abrir una quinta más en los próximo días dada la presión hospitalaria, tal y como anunció el pasado martes.

Con todo ello, en las últimas 24 horas se han registrado 16 nuevas hospitalizaciones en la provincia de Córdoba, lo que eleva a 2.603 los ingresos por coronavirus que se han llevado a cabo en los centros sanitarios de Córdoba desde que estallase la pandemia.

Junto a esta más que notable subida de pacientes ingresados, Salud ha dado cuenta de que otras seis personas han tenido que ser derivadas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido al agravamiento de su estado de salud, lo que demuestra la virulencia del SARS-CoV-2. El número completo, hasta el momento, de personas que han tenido que ser ingresadas en la UCI durante la pandemia en la provincia de Córdoba es de 274.

Otro aspecto negativo de este nuevo parte es el fallecimiento de otra persona más en la provincia de Córdoba por coronavirus, lo que hace que el número total de víctimas mortales se eleve ya a las 589.

Y si a lo largo de esta semana las personas que habían logrado superar la enfermedad parecía haberse estancado, en esta ocasión se han comunicado 108, por lo que la cifra total de recuperados es ya de 23.762.

Así las cosas, en este 16 de enero en Córdoba hay hospitalizadas un total de 172 personas por coronavirus, de las que 33 se encuentran en la UCI.