Coronavirus Córdoba: El distrito Norte retrocede a nivel 4 mientras el resto de la provincia resiste en el 3

La elevada incidencia del coronavirus en Córdoba ha llevado a la Consejería de Salud a declarar el nivel 4 de alerta la zona Norte de la provincia, mientras que el resto de comarcas, incluida la capital, se mantienen en el nivel 3. Esta situación se hará efectiva a partir del próximo lunes 11 de enero.

Pasar o no de nivel depende del ritmo de contagios por SARS-CoV-2 que se registran y, además, dentro de cada uno hay diferentes grados: el primero y el segundo.

El más elevado es el grado 2 del nivel 4, en el que se encuentra el municipio de Añora, que presenta la tasa de contagio más elevada de la provincia, con 8.317 casos por cada 100.000 habitantes. Unos datos que han llevado a la Consejería de Salud a decretar su cierre perimetral hasta el próximo 25 de enero, tal y como ha informado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el anuncio de las nuevas medidas después de la Navidad, un periodo que ha motivado que los casos por coronavirus hayan ido en aumento debido a las celebraciones y reuniones familiares y a la movilidad.

El brote de coronavirus registrado en Añora -que decidió autoconfinarse el pasado 4 de enero ante el constante aumento de casos-, además, ha provocado que el Ayuntamiento ponga en marcha a partir del próximo lunes un plan de contingencia municipal.

Mientras, el resto de la zona Norte de la provincia de Córdoba -en la que se incluyen las comarca de Los Pedroches y Alto Guadiato- entrará en grado 1 del nivel 4 a partir del próximo lunes. En este caso, Dos Torres es uno de los municipios de Los Pedroches y es el segundo de la provincia que presenta la tasa más elevada de casos de coronavirus, con 1.327 por cada 100.000 habitantes, por lo que también está en riesgo extremo de contagios.

La incidencia en Pozoblanco, por su parte, es de 546 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía (IECA) lo que le ha llevado a entrar en "riesgo extremo de contagio".

Todos estos datos ponen de manifiesto que la transmisión del coronavirus sigue imparable en la provincia y que en estos momentos la Zona Norte es la que se encuentra en peor situación de la provincia de Córdoba. No en vano, la tasa conjunta en las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato, que tienen una población entre ambas de 75.582 personas, es de 486,9 casos por cada 100.000 habitantes.

Las restricciones del nivel 4

Pero, qué supone estar en nivel 4 y grado 2, pues el cierre perimetral completo de un municipio, como el decretado en Añora, mientras que en el grado 1 hay ciertas limitaciones.

Así, en el caso de la hostelería: las discotecas continuarán cerradas. En los locales de salas de apuestas el aforo será del 40% y no podrá haber más de seis personas en cada mesa de juego. En los bares y restaurantes, el aforo será de un 30% en el interior y de un 75% en la terraza, mientras que el consumo en barra está prohibido. En las mesas no puede haber más de seis personas y entre esas mesas debe haber, como mínimo, metro y medio distancia.

En cuanto a celebraciones: en las ceremonias civiles el aforo deberá de ser del 30% (ya sea en un sitio cerrado o al aire libre) y todos los asistentes deberán permanecer sentados. Si una boda se celebra en un restaurante normal, la normativa que se seguirá es la aplicada a la hostelería. Si es en un salón de bodas o en un cortijo privado, el aforo es del 30% sin que se supere en ningún caso las 30 personas en recinto cerrado y las 50 en abierto. Las mesas que se conformen, además, no podrán estar ocupadas por más de seis invitados.

Con respecto a los velatorios y los entierros: el máximo será de 15 personas al aire libre y de seis en sitios cerrados, excepto si todos son convivientes.

Las residencias de estudiantes tendrán las zonas comunes al 30% con comedores acogiendo a un máximo de 75 alumnos en caso de que sean interiores y 100 en exteriores. Están totalmente prohibidas las visitas a estos espacios.

Instalaciones deportivas: el aforo será del 40%, tanto en exterior como en interior. Los eventos, como un partido de fútbol, no tendrán público. En academias de baile el aforo será el mismo, del 40%, al igual que en las piscinas. Si el deporte no es federado no se podrá realizar si no se garantiza la distancia mínima de seguridad y, en cualquier caso, los grupos no podrán ser de más de seis deportistas.

Las mismas restricciones que en diciembre

El resto de la provincia, por su parte, se mantiene en el nivel con las mismas restricciones establecidas desde el pasado 11 de diciembre, aunque hay algunos municipios que presentan unas tasas bastante elevadas y por encima de los 205 casos registrados de media en la provincia de Córdoba este 8 de enero, donde se han notificado 175 nuevos casos de coronavirus.

Así, en el Distrito Sanitario Córdoba Sur -con una media de 181,5 casos-, se encuentra la localidad de Benamejí con un dato más que preocupante y elevado, ya que llega hasta los 1.409 casos, la peor cifra de este municipio desde que comenzó la pandemia. A gran distancia se encuentra Rute, con una incidencia de 609 casos, pero que es bastante superior a los 500 casos como umbral máximo establecido y que, por ello, también se encuentra en riesgo extremo.

En el Distrito Guadalquivir, por su parte, es el municipio de El Carpio el que presenta la peor tasa y que también se encuentra en riesgo extremo, con 638, casos por cada 100.000 habitantes.

En el caso de la capital cordobesa, por su parte, la tasa es de 181,5 casos.