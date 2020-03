Coronavirus en Córdoba: Las banderas de la ciudad ondearán a media asta

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha emitido un nuevo decreto por el que se establece que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta hasta que quede disuelto el estado de alarma decretado por el Gobierno central ante la crisis del coronavirus.

Tal y como se recoge en el decreto, esta medida se toma como "muestra de apoyo, gratitud y homenaje al personal sanitario y en general a todos los que continúan prestando sus servicios en esta situación excepcional". También se pretende mostrar respeto y solidaridad "a las víctimas de la epidemia, particularmente a los fallecidos y sus familiares" y hacer una muestra de gratitud "a la ciudadanía cordobesa en general por su ejemplar comportamiento".

Este decreto de Alcaldía, ha informado el Ayuntamiento, ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales. En el documento se reconoce que "si el esfuerzo que se pide a los ciudadanos es enorme, enorme también ha sido la generosidad con que estos han respondido, de forma que en esta crisis, como en otras ocasiones igualmente difíciles, hemos podido comprobar que los cordobeses, como sociedad, merecemos la pena".

"Merecemos la pena porque todos, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, estamos cumpliendo escrupulosamente las instrucciones que nos han ido facilitando las autoridades competentes, siendo mínimos los incumplimientos detectados. Este comportamiento ejemplar de toda la ciudadanía cordobesa merece el más sincero reconocimiento de su Ayuntamiento, todos estamos arrimando el hombro y entre todos derrotaremos al virus", prosigue el decreto.

"No obstante, como estamos pudiendo comprobar, esta victoria no será fácil ni exenta de dolor, el número de infectados y de víctimas crece cada día y tanto ellos como sus familiares deben sentir nuestro cariño y apoyo con una particular cercanía e intensidad", se reconoce en el documento.