La Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Reina Sofía juega un papel clave en el manejo de pacientes con covid-19 o con sospecha de portar el virus. Concretamente, este equipo de profesionales ofrece un servicio transversal asesorando y valorando el manejo de situaciones con especial dificultad. Además, profesionales de esta unidad se integran en las Unidades Covid del Hospital Provincial.

En estos momentos, la Unidad de Enfermedades Infecciosas está realizando de forma proactiva un trabajo clave en las unidades no covid. Concretamente, su papel consiste en identificar y diagnosticar posibles síntomas que puedan ser compatibles con infección por coronavirus en pacientes hospitalizados por patologías diferentes al coronavirus. El objetivo de este trabajo, en el que los profesionales de la unidad de Enfermedades Infecciosas aportan su experiencia al resto de servicios asistenciales que trabajan en la atención a estos pacientes, es diagnosticar a estos pacientes de forma precoz y aconsejar sobre el manejo adecuado ante esta situación, lo que permite reducir los riesgos de contagio y que puedan recibir el tratamiento más oportuno lo antes posible.

Por otro lado, también es relevante el apoyo de los profesionales de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en la UCI, ya que trabajan estrechamente con los especialistas de esta unidad donde se abordan los casos más graves de patología respiratoria aguda relacionada con el nuevo coronavirus.

Esta unidad participa en el comité de expertos que el hospital ha creado para analizar de forma multidisciplinar terapias que pueden ser recomendables en determinados grupos de pacientes, ya que no existe ninguna medicación aún para la cura de esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que el tratamiento recogido en los protocolos del Ministerio está sujeto a indicaciones específicas y existen casos en los que determinados pacientes no son aptos para recibir esta medicación, porque no cumplen los requisitos que se indican o porque el paciente presente una patología de base con la que no sea compatible.

El Hospital Reina Sofía está afrontando la atención de esta pandemia desde una planificación basada en el trabajo en equipo de las diferentes unidades asistenciales y de soporte. La puesta en común de la experiencia que cada una de estas unidades acumula está resultando clave para afrontar esta situación de especial dificultad. Esta forma de hacer ha servido para establecer la planificación de las diferentes fases de atención, dar respuesta al incremento de demanda que se ha registrado y ofrecer una atención integral, ya que se han establecido medidas de prevención, protección, atención, seguimiento y monitorización de pacientes al alta para detectar precozmente cualquier posible riesgo de empeoramiento.