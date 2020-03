Coronavirus en Córdoba: UGT pide la dimisión de Torrico por "irresponsabilidad" con la Policía Local

El sindicato UGT ha pedido este jueves la dimisión del delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), por "irresponsabilidad" con la Policía Local en relación a la afección por coronavirus covid-19 de un agente de la plantilla.

UGT ha advertido de que "se falta a la verdad cuando se habla, según el delegado, que ningún compañero presenta síntomas", de manera que desde el sindicato han recordado que "fue el propio jefe de Policía Local el que le trasladó datos de otros 20 policías con síntomas en sus domicilios".

"Desgraciadamente, este jueves se ha confirmado ya el primer positivo por coronavirus en la Policía Local, un compañero que estaba en casa con síntomas, sí, uno de los 20 que no existían, según el delegado de Seguridad", ha expuesto UGT.

Al respecto, ha precisado que "si se aplican las medidas exigibles, todo el grupo de compañeros que ha dado positivo debería pasar a cuarentena", a lo que ha agregado que "se trata del grupo Libra, grupo de Protección a la Mujer y Violencia de Género, con lo cual a día de hoy no se disponen de especialistas en dicha área".

Precisamente, UGT pedía "paliar esta situación cuando se produjese y ahora tendríamos la mitad del grupo operativo para seguir atendiendo al ciudadano" y, en este sentido, ha lamentado que "se hayan producido estos hechos", añadiendo que "a día de hoy no tenemos más positivos porque las pruebas rápidas a los agentes con síntomas no se han realizado a tiempo", las cuales han exigido al máximo responsable que "se realicen de inmediato a todos los policías que hayan estado en contacto con los posibles afectados o presenten síntomas".

Desde el sindicato han criticado que "no se están tomando medidas concretas, la ordenación del trabajo que van a imponer no satisface a los integrantes del Cuerpo de la Policía Local de Córdoba, puesto que seguimos estando expuestos, recordándoles que somos un servicio prioritario y no nos están tratando como tal".

"Faltan materiales de protección"

Asimismo, han subrayado que "faltan materiales de protección como guantes, mascarillas y geles", mientras que "de los trajes de protección integral", UGT no se va a pronunciar, "ya que si no nos proporcionan lo mínimo requerido, no nos creemos publicidad política, nuestro trabajo es otro", según el sindicato.

Además, ha apuntado que "el equipo de gobierno da por hecho todas las medidas que dicen se están tomando, cuando la realidad es totalmente diferente".

Por todo esto, UGT ha dicho que se reserva estudiar e iniciar "las acciones legales oportunas respecto a los responsables de velar por los trabajadores de Policía Local".

Por otra parte, el sindicato ha tachado de "engaño y vuelta de tuerca las nuevas medidas" de las que han sido informados sobre la Policía Local y que "quedan muy lejos de lo que anunció en prensa a bombo y platillo el alcalde".