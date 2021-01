Coronavirus Córdoba: Salud establecerá una lista con suplentes para las dosis sobrantes de las vacunas

La Consejería de Salud establecerá listas de vacunación cerradas y con suplentes para determinar previamente a quiénes se les tienen que inocular las dosis sobrantes de cada vial en caso de que las haya. La Junta quiere evitar así que ocurran más casos como los que ya han salido a la luz en Córdoba y en los que tres alcaldes -Torrecampo, Alcaracejos y El Guijo- recibieron el inyectable de Pfizer junto a los mayores de las residencias de sus municipios.

Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, que ha recordado que Salud ha solicitado un informe al Área Sanitaria Norte para aclarar qué ha ocurrido en los tres casos mencionados. "Lo apropiado, y ahí hay que aplicar el sentido común, es que una persona sana y que no tiene relación con mayores y no trabaja en un centro no se coloque la vacuna, con independencia de que haya podido haber algún error en cuanto a información del protocolo", ha señalado.

En ese sentido, ha añadido que "siempre estamos aludiendo a la responsabilidad personal y colectiva y a nadie se le escapa que ponerse una vacuna alguien que está sano y no tiene problemas le resta posibilidades a uno que sí los tiene". En todo caso, la Junta espera "el informe para ver qué ha podido pasar".

Por otro lado, ha apuntado que "de momento" no ha aparecido ningún otro caso en la provincia. Por eso, cree que se trata de tres "excepciones" porque "por norma general no está habiendo problemas en el cumplimiento estricto del protocolo".

Al respecto, ha incidido en que "la seriedad es máxima" y a partir del sábado, "para evitar sobrantes de vacunas, se ha incorporado un listado de suplencias dentro de la lista que se manda a las residencias". Cada bote de Pfizer se distribuye en seis dosis y "se está trabajando para que no sobren" y quienes la reciban estén dentro de los grupos que marca el protocolo.

Grupos de inmunización

La Estrategia Andaluza de Vacunación del covid-19, que sigue la estrategia que marca el Ministerio de Sanidad, detalla los grupos de vacunación y los plazos para administrar las dosis.

Ya se ha puesto la primera dosis al grupo 1, entre los que están residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, incluyéndose los centros de día vinculados a residencias. El inicio de la segunda dosis comenzó el 17 de enero y también se ha puesto la primera dosis al personal sanitario y sociosanitario en primera línea covid, que está en el grupo 2.

El grupo 3, por su parte, está integrado por el personal sanitario y sociosanitario no considerado de primera línea covid, y el grupo 4 lo forman los grandes dependientes (grado III de dependencia) que no viven en residencias ya que en este caso pertenecerían al grupo 1. En una segunda etapa de vacunación, están las personas de 70 años o más que no hubieran sido vacunadas. Y, finalmente, el resto de la población.