Coronavirus en Córdoba: La Policía Local cierra un comercio y pone 29 denuncias

A pesar de que hace más de una semana que se publicó el decreto por el que se establece el estado de alarma y las actividades comerciales que pueden seguir en marcha, aún hay establecimientos no autorizados que siguen abriendo. La muestra es que casi todos los días la Policía Local ordena el cierre de alguno. Igual pasa con los ciudadanos y la orden de no salir de sus casas si no es por un motivo justificado.

Los agentes han puesto a lo largo de la mañana de este lunes otras 29 denuncias, que hacen un total de 189 desde el lunes 16 de marzo. También han clausurado un comercio.

El día que más denuncias ha efectuado la Policía Local fue el pasado domingo, con 43, ya que en este parte se incluyeron ocho sanciones puestas de madrugada, siete de ellas por fiestas en la calle Julio Pellicer.

El lunes 16 los agentes ordenaron once cierres, el martes dos y pusieron 33 multas, el miércoles clausuraron otros dos establecimientos y registraron 17 sanciones, y el jueves tramitaron 22 penalizaciones.

El viernes 20, ordenaron el cierre de dos locales y formalizaron 30 denuncias, mientras que el sábado fueron 15 y el domingo 43.

El decreto de estado de alarma implica acatar una serie de medidas cuyo incumplimiento conllevará sanciones por parte de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local y Autonómica. Las multas pueden ir desde los 100 euros hasta los 600.000 o incluso cárcel.

Por otra parte, las tiendas que pueden abrir sus puertas, según el decreto, son aquellas que tengan productos de alimentación, bebidas y bienes de primera necesidad, como una tienda de barrio o un supermercado.

También pueden permanecer abiertas las farmacias, los establecimientos médicos, las ópticas y tiendas de productos ortopédicos, así como las que ofrezcan productos higiénicos.

Otros comercios que pueden atender a los clientes durante el estado de alarma son los de prensa y papelería, gasolineras, los estancos y los negocios que vendan productos tecnológicos y de telecomunicaciones. También se incluyen los negocios que vendan comidas para animales y las tintorerías y lavanderías.