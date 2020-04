Coronavirus en Córdoba: Familias del colegio de los Trinitarios recaudan fondos para el comedor

El colegio de los Trinitarios de Córdoba capital ha canalizado una iniciativa de un grupo de madres del centro para llevar a cabo una campaña de recaudación de fondos que se destinen al comedor de Prolibertas. Según han informado desde el centro, "todos estamos sufriendo de una u otra manera este confinamiento que ya nos dura tres semanas y, por desgracia, parece que se prolongará más en el tiempo. Pero, aunque hay familias necesitadas en nuestro centro, no debemos olvidar que hay personas que están sufriendo esta situación aún más que nosotros: las personas sin hogar".

Desde el colegio han recordado que el Comedor Social de Trinitarios, a través de la Fundación Prolibertas, sigue atendiendo a cientos de personas en exclusión social también durante esta pandemia. Actualmente entregan a diario más de 170 táper de comida en la Casa Libertad (en la calle Sagunto), a pesar de que han tenido que hacer un desembolso económico elevado para adaptarse a este nuevo modelo de asistencia.

El colegio de los Trinitarios entiende que, "ante esta situación, no podemos permanecer inmóviles". "Por desgracia no podemos ofrecer nuestros brazos como voluntarios para dar de comer a estas personas, pero sí podemos colaborar económicamente, cada familia en la medida de sus posibilidades, para hacer frente a esta crisis no solo sanitaria sino humana".

Con ello, han pedido a las familias del colegio que colaboren con esta causa solidaria, "de la forma que veáis más oportuna, ingresando cualquier cantidad". Y es que, han añadido, "desde el colegio entendemos urgente atender prioritariamente a las personas sin techo, los más desvalidos de nuestra sociedad".

Para poder realizar los ingresos, el centro ha aportado dos números de cuenta de Prolibertas (ES13 2100 2634 17 0210113079 de Caixabank y ES25 0237 0210 30 9161818847 de Cajasur).

La situación del comedor

Por su parte, el coordinador del comedor, David Lino, ha explicado que, en estos momentos, están teniendo un volumen de gasto extra "muy importante" a raíz de tener que invertir en productos como táper, bolsas de plástico, cubiertos de plástico o servilletas.

El comedor de los trinitarios dispensa a diario 140 comidas, además ha tenido que asumir la atención de 12 familias (con 48 personas) que los Servicios Sociales del Ayuntamiento no han podido atender. A ellas se suman otras 20 personas del albergue municipal.

Según los datos, en este comedor se están dando más comidas que en un "mes puntero" (enero o febrero). Concretamente, se reparten 1.532 comidas, además de 308 comidas a familias, lo que hace un total de 1.840 comidas. En un mes completo normal, han detallado, se dispensan alrededor de 1.000 comidas.

Todo ello unido, han recordado, a que solo trabaja el personal contratado por decisión de Prolibertas, no se cuenta con la ayuda de los voluntarios para no poner en riesgo su salud.