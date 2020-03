Coronavirus en Córdoba: Cáritas dobla los turnos del comedor de la Casa de Acogida

Cáritas Diocesana de Córdoba ha informado de sigue atendiendo a las personas sin hogar a través de susrecursos ante la declaración del estado de alarma y la propagación del coronavirus. "En estos momentos de emergencia sanitaria consideremos que es vital seguir al lado de las personas que más nos necesitan, por eso hemos decidido, pese al estado de alarma, no cerrar no nuestros centros porque sería mucho más duro para las personas en exclusión social y sobre todo para las que no tienen un techo donde refugiarse", ha señalado.

Entre las medidas que ha tomado Cáritas se encuentra la prevención "al extremar las medidas de seguridad e higiene como no permitir las visitas a nuestros centros ni la salida de los residentes. Además nos hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía ofreciendo a la Consejería de Salud y Familias nuestro Centro de Ocio y Tiempo Libre de Torrox (Málaga) por si necesita usar como centro sanitario para atender a quien lo necesite".

En relación a los programas para personas sin hogar, Cáritas ha ampliado sus recursos en la Casa de Acogida para atender a las 32 personas que diariamente pasan por el Ala de Baja Exigencia en los meses defrío. El objetivo de esta medida es que aquellas personas que van a dormir puedan pasar el día en la Casa de Acogida, donde se han doblado turnos de comida para poder atenderlos a todos.

"Estamos a la espera de las medidas que se adopten en el marco de la red Cohabita, ya que en estos momentos la coordinación es vital para que ninguna persona sin hogar se queda sin atender", ha anotado.