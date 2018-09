Córdoba supera los 450 donantes de médula entre los meses de enero y julio

La cifra de donantes de médula en la provincia de Córdoba durante los siete primeros meses del año se eleva a 454, habiéndose superado en julio el objetivo anual, marcado en 427. Además, y según informó ayer la Consejería de Salud en una nota, el Hospital Universitario Reina Sofía ha realizado el 15% de los 330 trasplantes de médula u otras fuentes de progenitores hematopoyéticos que se han llevado a cabo en Andalucía de enero a julio.

La comunidad autónoma cuenta actualmente con 97.336 donantes de médula, lo que supone un incremento interanual del 11%. En los primeros siete meses del año, la cifra de donantes de médula se eleva a 6.052. La edad media de estos donantes se sitúa en los 33,9 años y el 65,5% son mujeres frente al 34,5% de hombres.

El coordinador autonómico de Trasplantes, Juan José Egea-Guerrero, destacó la "generosidad" de los andaluces y recordó que la donación de médula debe ser "una decisión meditada", dado que supone un compromiso para toda la vida, al tiempo que invita a la ciudadanía a informarse en su centro de referencia.

En el total de España, el número total de donantes se eleva a 377.763 y Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma con mayor peso, con un 26% del total de donantes. Igualmente, en lo que va de año 23 andaluces inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo) han sido donantes efectivos, lo que supone el 20% del total de España, donde se han producido 115.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, que se celebró ayer, la Coordinación Autonómica de Trasplantes recordó que todas estas intervenciones se pueden realizar "gracias a la generosidad de la población que, de manera altruista, se registra en los centros de referencia de donación de sangre y médula".

Puede incluirse en la Red Mundial de donantes de Médula Ósea a través de REDMO toda aquella persona con edad comprendida entre los 18 y 55 años y que disfrute de buena salud. El criterio de buena salud consiste en no sufrir enfermedad cardiovascular, renal, pulmonar, de hígado u otras afecciones crónicas que requieran tratamiento continuo y no tener antecedentes de análisis positivos en cuanto a infecciones de los virus de la hepatitis B, C y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).