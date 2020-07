Córdoba se mantiene sin nuevos casos de coronavirus mientras siguen los brotes en Andalucía

Córdoba se mantiene sin nuevos casos de coronavirus en una semana en la que ha habido varios brotes en Andalucía. Tras comunicar la Consejería de Salud el miércoles un positivo detectado por PCR que al día siguiente descartó, la provincia suma un total de 1.353 contagios desde que se anotó de forma oficial el primer infectado, el pasado 10 de marzo.

Mientras que aquí la situación es estable, en toda Andalucía se han registrado 14 nuevos casos debido, en gran parte, a los brotes que se están produciendo las provincias del litoral. Hasta ahora hay focos en Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Huelva.

Los pacientes que en la actualidad están ingresados en los hospitales de Córdoba continúan siendo cuatro, mientras que dos de ellos están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por su delicado estado de salud.

A pesar de no haber habido ningún ingreso en el último día, el acumulado de hospitalizaciones sí ha subido en una persona, contabilizándose 563. La Junta no da explicaciones sobre estas fluctuaciones en los datos, por lo que es imposible saber si se trata de un reajuste o de un paciente que no se anotó en su momento y se suma ahora. Por otro lado, 76 afectados han requerido de UCI.

Por otro lado, sigue sin haber cambios en el número de fallecimientos. Tras la muerte registrada el pasado 26 de junio, en la provincia ha habido 116 víctimas mortales por el coronavirus.

Tampoco hay alteraciones en el dato de los curados, tras haberse anotado tres el pasado miércoles. Esto quiere decir que 1.632 pacientes han recibido el alta desde el principio de la pandemia.