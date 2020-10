Córdoba busca turistas

Los turistas no han llegado en masa este puente de Todos los Santos a Córdoba. Ni en masa, ni tampoco en petit comité. Las restricciones de movilidad en casi toda España y el hecho de Andalucía esté cerrada de manera perimetral han dejado las calles de la Judería casi vacías. No vacías del todo porque algún que otro turista sí que ha recorrido estas empedradas calles llenas de encanto y magia, aunque no como hace apenas dos semanas.

Grupos muy reducidos, como el que llevaba Estefanía, guía turística oficial de la Junta de Andalucía, que ha conseguido reunir a cinco personas para mostrarles la belleza y el encanto de Córdoba en pleno puente festivo. Justo en la sede de la Escuela Superior de Arte Dramático relataba a los cinco aguerridos turistas la historia de Córdoba hasta llegar a a la calleja de La Hoguera.

"Llevamos sistemas de audio para respetar las distancias", indica, al tiempo que los cinco turistas siguen sus indicaciones. Entre ellos Mario, procedente de Málaga, que reconoce que a pesar de las restricciones "nos hemos lanzado a venir, aunque hemos visto menos gente de la que esperábamos".

En la calle Céspedes, por su parte, pasean dos matrimonios. Uno de ellos procedente de Bilbao, son María Luisa y Eustaqio, quienes acompañados por una pareja amiga de Córdoba van en dirección hacia la Mezquita-Catedral. "Llegamos ayer a la noche desde Fuengirola, pero teníamos todos los permisos, porque íbamos a vender un piso que tenemos allí", expone María Luisa, quien se sorprende por el hecho de que "todo esté tan vacío".

Eustaquio, por su parte, apenas se detiene y acierta a decir que vinieron "hace tres años, en julio, y aquello era diferente porque había mucha gente" y añade que se irán de Córdoba el próximo lunes, justo cuando acaba el puente de Todos los Santos.

Mientras, en la puertas las Palmas de la Mezquita-Catedral se encuentra Noelia, una de las guías de la compañía Woow Córdoba, a la espera de turistas. "Esto es muy triste y hemos venido la mitad de los compañeros", reconoce. La joven, además, considera que han sido "valientes" por el hecho de trabajar en una jornada como de este sábado en el que se despide el mes de octubre a la espera de poder guiar la visita de los turistas que lleguen.

"Mira, en la cola de la taquilla no hay nadie y el Patio de los Naranjos está vacío", lamenta. Una imagen que ha sido cierta durante buena parte de la jornada y que compensaba algún que otro visitante, pero los menos. "Esto era impensable y, además, la semana ha sido muy mala", añade. Noelia, además, es consciente de que se avecina un periodo más que inestable en cuanto al sector turístico, ya que las restricciones pueden ir en aumento en los próximos días si el número de contagios sigue creciendo en Córdoba. Así, anota que "ves las noticias y lo entiendas, pero al verlo con tus ojos, duele más".

Apenas a unos metros de distancia se encuentra ubicada la tienda de recuerdos La Catedral, en la que trabaja Natali. Sin clientes a los que atender, la dependienta recuerda que el puente del Pilar "estuvo muy bien y había muchos turistas, pero hoy nada".

El panorama en el bar Santos -archiconocido por sus tortillas de patatas- tampoco es mejor. En la puerta y, a la espera de poder atender a algún cliente se encuentra uno de los camareros y el encargado, Jesús Maldonado. Se muestra apesadumbrado y es tajante al afirmar que no tienen "expectativa alguna" en este fin de semana festivo que se alarga hasta el próximo lunes. "Desde el martes aquí no hay nadie y, además, la gente de Córdoba no viene a la Mezquita-Catedral", lamenta.

Consciente de que la situación puede ir a peor, no tiene reparo alguno en afirmar que esta situación -la ausencia de turistas en un puente- "no la había visto nunca". No obstante, también reconoce que "hay que aguantar el tirón". Aún así, Maldonado también lamenta que al descender de manera más que considerable las ventas no le ha quedado más remedio que llevar a efecto un ERTE en el establecimiento "y de las diez personas que estamos, me quedo solo".

Con ello, se cumplen las expectativas del sector hotelero en Córdoba, que ya tildó de "desastre" este puente y cifró en apenas un 10% la ocupación prevista para estos días.

Aún así, grupos pequeños de turistas extranjeros sí que han conocido la Mezquita-Catedral y algunos de ellos han recorrido buena parte de la Judería y el Puente Romano, al igual que numerosos cordobeses que, en la medida de lo posible, se han echado a la calle en esta jornada de agradable temperatura para intentar disfrutar de la ciudad y tomarse unas tapas y almorzar al mediodía, ahora que las terrazas vuelven a estar al cien por cien de su aforo.