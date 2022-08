Córdoba aún no ha alcanzado las cifras de ocupación turística prepandémicas

El turismo en Córdoba no se ha recuperado del todo y aún no ha alcanzado la cifra de viajeros y tampoco se han contabilizado las noches de hotel antes de que la pandemia del coronavirus asolara este sector tan importante para la economía local. Se trata de una situación que poco a poco intenta remontar y, por el momento, está ya a un 18% para alcanzar aquellas cifras prepandémicas y llegar al cien por cien.

Al menos, es el anuncio que ha hecho el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que también ha señalado que "estamos todavía en un 82% del número de visitantes a hoteles y pernoctaciones", por lo que "nos queda el 18% para recuperar las cifras prepandémicas".

Bellido, además, ha reconocido que desde el Ayuntamiento de Córdoba no se va a aplicar la tasa turística que sí han planteado alcaldes de otras capitales andaluzas, como el es caso de Granada, donde su primer edil, el socialista Francisco Cuenca, espera mantener un encuentro con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar la situación.

Sin embargo y, tal y como ya avanzó el Día el pasado mes de julio, en la ciudad de Córdoba no se va a aplicar la citada tasa. Al respecto, el alcalde ha reconocido que "en la ciudad e Córdoba no tenemos un coste de servicios públicos excesivo debido al turismo". En esta misma línea, ha añadido que la del turismo "no es una actividad que suponga una carga para el Ayuntamiento".

También ha insistido en que la aplicación de la citada tasa "no ayudará terminar de recuperar ese 18% en hoteles, por lo que no lo planteamos".

La tasa turística es un impuesto a pagar por los visitantes que pernocten al menos una noche en hoteles o apartamentos de la ciudad. Hasta el momento, ningún alcalde de Córdoba se ha planteado implantarla. Por ejemplo, en 2017 la alcaldes socialista, Isabel Ambrosio, ya desechó esta alternativa al considerar que "no vendría bien" a los objetivos que desde Capitulares se habían marcado para el sector, principalmente acabar con la estacionalidad e incrementar la estancia media, saliéndose igualmente de ese eje turístico de las grandes capitales andaluza.