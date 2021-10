El alcalde de Córdoba asegura que actuarán "de manera contundente" en el ocio nocturno y los veladores sin licencia

Tras la actuación de a Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), coordinada con la Policía Local de Córdoba, que retiraron parte de los veladores ubicados en la calle Camino de los Sastres de Ciudad Jardín por estar "instalados sin licencia y cuya ocupación abusiva lesionaba gravemente los intereses generales", el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado este miércoles 20 de septiembre de que seguirán actuando "de manera contundente" con un dispositivo especial este fin de semana para controlar la situación.

Para el alcalde, cada zona tiene "sus cuestiones distintas" pero ha dejado claro que "si hay abusos, en ocupación de las mesas permitidas, vamos a actuar o por oficio de la Policía Local o por el requerimiento de los vecinos". En este sentido, ha asegurado que la situación ya ha sido comunicada a los hosteleros pues "la excepcionalidad ya ha pasado" y desde la GMU, en materia de veladores, "ya se dijo que hay que volver a la situación previa a la pandemia", esto es, revertir cierta permisividad que el Ayuntamiento autorizó al sector para hacer frente a la crisis económica.

En el caso de la zona de María la Judía, ha detallado el alcalde, "hay una restauración que puede ser que no cumpla del todo la normativa de veladores, pero no hay una situación de ocio nocturno que genere lo que se está dando en Ciudad Jardín" donde, considera, "la situación es distinta porque se deriva no solo del abuso de veladores, sino del ocio nocturno".

Es por esto que, en Ciudad Jardín, "vamos a seguir actuando de manera contundente", ha explicado Bellido, que se ha reunido con el delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, para que este fin de semana vuelva a haber un dispositivo especial de control en la zona.

La situación en Camino de los Sastres, por ejemplo, no es nueva, ya durante el verano los vecinos consideraban "un infierno" lo que allí ocurría con las "fiestas sin fin" y botellones nocturnos.

José María Bellido considera que en ese barrio "el problema es más profundo, por mucha Policía y despliegue que hagamos, es imposible que haya un agente en cada esquina de cada calle o en cada plaza", afirma. Sin embargo, se activará el dispositivo especial "pero debe haber un comportamiento por parte de los ciudadanos que corresponda a personas educadas, porque las reglas van más allá de la normativa municipal, pido a los que quieran divertirse por las noches que lo hagan de forma que respeten el sueño y la convivencia de los demás" porque, ha asegurado, "vamos a defender a los vecinos".