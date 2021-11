Córdoba celebra el 25N con actividades, manifestaciones y acciones educativas

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, el 25N, se conmemorará en Córdoba este año con la ya tradicional concentración y lectura del manifiesto por parte de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres y con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, que ha presentado este 4 de noviembre la programación reivindicativa del día.

La provincia cerró 2020 con protección policial a más de 1200 mujeres víctimas de violencia de género, ha recordado la primera teniente de alcalde y delegada de Igualdad del Consistorio, Isabel Albás, quien ha informado de que este año la manifestación se llevará a cabo bajo el lema Lo que no me hace bien no me hace falta el 25 de noviembre en la Plaza de la Unidad.

"Desde el gobierno municipal no vamos a desviar no un milímetro las cosas para luchar contra la violencia de género que contará con toda la repulsa de este Ayuntamiento", ha expresado Albás, que la ha calificado como una "lacra social" en una realidad "francamente preocupante que sigue presente en nuestro día a día y debemos combatir desde colectivos y administración pública, hombres y mujeres juntos".

La concejala ha agradecido "el gran trabajo" de la plataforma cordobesa, que desde hace años tiene el compromiso y que "con su forma de comunicar y su atención a las víctimas hace que podamos conseguir mejores resultados en menos tiempo", así como la Coordinadora de Mujeres del Sector Sur y los trabajadores del área de Igualdad.

La programación en Córdoba arrancará con unas jornadas denominadas in-sivible el 23 noviembre de 10:00 a 18:00 en el CRV con la presencia de mujeres como Yolanda Domínguez, Arola Poch, Encarna Iglesias, Laura Fernández, Rocío Cervello, María García, Carmen León o Eva Vega. Asimismo, se continuará con un taller para prevenir la violencia de género a través del flamenco en el Distrito Sur a partir de las 17:00.

El Ayuntamiento se unirá también a la iniciativa de la Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur, que han pintado 22 bancos de la ciudad para hacer reflexionar y sensibilizar sobre el tema, algunos de ellos tendrán un código QR con detalles de la actividad.

Por otro lado, se desarrollará una charla coloquio el 23 noviembre en la Fundación Don Bosco a las 17:30, un acto conmemorativo en el Centro Cívico de Poniente Sur y un taller de gestión de emociones el 24 de noviembre en el mismo lugar.

En el Suroeste de la ciudad, en los colegios e institutos públicos, se desplegará una lona y se desarrollará la lectura de un manifiesto contra la violencia de género con un paro de cinco minutos. En el caso del Ayuntamiento, la lona se desplegará un año más es de el balcón el próximo 10 de noviembre con mensajes de recuerdo a las víctimas que ha dejado la violencia de género.