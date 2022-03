El Córdoba CF y sus avances hacia el gran objetivo

El ascenso a Primera RFEF está muy próximo para un Córdoba CF que avanza a pasos de gigante y que, prácticamente, cada jornada suma de tres en tres puntos. Es por eso que, tras vencer en su último duelo ante el Tamaraceite en El Arcángel (4-0), matemáticamente, los de Germán Crespo pueden presumir de tener ya asegurada una plaza en el play off de ascenso, pese a que apenas se ha superado la jornada 26 del Grupo IV de Segunda RFEF.

El propio entrenador del Córdoba CF se encargó de sacar su calculadora para confirmar en redes sociales su hito: "A falta de ocho jornadas para finalizar la liga, estamos clasificados para el play off si no me fallan las cuentas", comentó Germán Crespo. Aunque también destacó que "el objetivo es ser campeón y ascender directo". Los blanquiverdes, que son líderes con 64 puntos logrados en 26 partidos, están 25 puntos por encima del sexto clasificado, el Villanovense,a falta de 24 puntos por disputarse.

La inmejorable situación que es un claro ejemplo de la gran temporada que está firmando el Córdoba CF. De hecho, estar ya matemáticamente clasificado entre los cinco primeros puestos, le asegura, además de pelear por el ascenso una vez finalizada la liga regular, estar presente en la Copa del Rey de la temporada que viene sin tener que disputar previamente la Copa RFEF como ocurrió este año.

Este increíble registro lo han podido lograr los cordobesistas gracias a un factor determinante: El Arcángel. En el feudo blanquiverde, los de Germán Crespo han logrado el triunfo en los 14 duelos ligueros que han afrontado. 42 puntos de 42 posibles. Un logro que es histórico para la entidad y que podría serlo incluso en el fútbol español. Y es que, como publicó la cuenta especializada en estadísticas deportivas, LaLigaEnNúmeros, en los últimos 35 años, solo un equipo de los cuatro primeras categorías fue capaz de hacer un pleno de victorias en casa en la competición doméstica.

Ese equipo fue el Gimnástica de Torrelavega (actualmente en Tercera RFEF), que en la campaña 2007/2008, consiguió ganar los 19 partidos que tuvo como local en Tercera División. El Córdoba CF, que todavía le queda por disputar tres partidos en El Arcángel en liga para terminar la temporada, necesitaría convertirlas todas en victorias para completar ese pleno y alcanzar un nuevo registro para la historia.

Precisamente, ese reto de ganar todos los partidos en casa es uno de los objetivos de la ambiciosa plantilla blanquiverde y uno de los deseo sobre el que insisten diariamente. Por ahora, lo están consiguiendo con creces y los dos últimos encuentros que tuvieron en El Arcángel los sacaron adelante ante el San Roque de Lepe (2-1), y ante el Tamaraceite el pasado miércoles (4-0). Dos resultados que acercan a los cordobesistas a poder certificar el ascenso cuanto antes, que es otro de los ambiciosos deseos del club.

Eso sí, para las próximas dos jornadas, el Córdoba CF no tendrá el seguro de su estadio, aunque es habitual que un buen número de aficionados blanquiverdes se desplacen allá donde vaya su equipo. Los de Germán Crespo visitan este domingo al Montijo (12:00) y la semana siguiente al Cacereño el domingo (17:30). Dos duelos a domicilio que matemáticamente, y dependiendo de los resultados del cuadro de Cáceres -que es el segundo clasificado-, podrían convertirse en el ascenso de los blanquiverdes una vez sigan con su idilio en El Arcángel en la jornada 29 ante el Villanovense (sábado 9 de abril a las 19:00).