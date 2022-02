El alcalde de Córdoba irá a Bruselas para denunciar el reparto de los fondos europeos por el Gobierno

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), formará parte la próxima semana de la comitiva de alcaldes y representantes del PP que acudirá a Bruselas para denunciar ante la Comisión Europea el reparto de los fondos europeos que realiza el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, según confirman fuentes populares. Además del regidor cordobés, se desplazarán el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, junto con otros primeros ediles de su partido encabezados por el madrileño José Luis Martínez-Almeida, todo ello al entender que se ha efectuado un "uso partidista y clientelar" del reparto de fondos.

Al respecto, los populares presentaron una moción en el Pleno de enero en el Ayuntamiento de Córdoba, a la que se sumó Cs, para pedir que "el Gobierno rectifique" tras denegar 2,8 millones de euros de fondos europeos para el comercio de la ciudad. La moción salió adelante con el apoyo de PP y Cs y el voto de calidad del alcalde, frente al rechazo de PSOE, IU, Vox y Podemos.

Según enfatizó el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, "es ya el tercer golpe", tras "el apoyo a las zonas desfavorecidas, la ayuda de turismo y la ayuda al comercio", de modo que "es la tercera discriminación del Gobierno de Pedro Sánchez a la ciudad", por lo que apuntó que "ya es suficiente y de una vez por todas los concejales del Consistorio tienen que elevar la voz y reclamar lo que en justicia corresponde a todos los cordobeses, en este caso a los comercios".

En concreto, detalló que "de las ayudas concedidas, 53 han sido a gobiernos de ayuntamientos gobernados por el PSOE y 23 sólo a gobiernos gestionados por alcaldes del PP, cuando son más en número de habitantes los alcaldes donde gobierna el PP que los del PSOE".

Así, lamentó que "una vez más, al igual que pasó con los fondos de turismo que se concedieron a dedo, por ejemplo, al Ayuntamiento de Vigo, gobernado por un alcalde socialista, con dos millones de euros y excluyendo al Consistorio cordobés, algo muy parecido ha pasado con estos fondos y la gestión que hace el PSOE de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos".

En este sentido, defendió que "el proyecto bueno para el comercio de la ciudad se presentó aceptando las reglas del juego que comunicó el Ministerio, que no hablaba de cofinanciación, sino que ha sido 'a posteriori', cuando se ha rechazado la ayuda, porque, según el Ministerio, no se aportaba cofinanciación al mismo", de manera que consideró que "se hacen trampas al no decirse todas las condiciones".