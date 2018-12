Córdoba Apetece exige un plan de acción turística para los próximo cuatro años

La Asociación de Profesionales y Empresarios del Turismo Córdoba Apetece (APTC) ha exigido a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales un plan de acción turística para un mínimo de cuatro años. "El descenso del número de visitantes en Córdoba, el cierre de restaurantes y tabernas en los últimos meses y la poco alentadora previsión turística para 2019" son las razones que APTC alega para pedir dicho proyecto.

Esos malos turísticos, según ha explicado el colectivo empresarial, les ha llevado a "poner pie en pared y reclamar medidas urgentes que eviten que esta situación se prolongue en el tiempo". Dicho plan de promoción y comercialización, ha explicado APTC, serviría "para contrarrestar los malos datos que se están registrando". Desde el colectivo también han reconocido que es necesario que el proyecto se ponga en marcha en conjunto con el sector privado. "Es necesario que el sector público y el privado trabajen en este sentido de manera urgente”, han señalado.

El problema, según esta asociación, es que "no hay actividades y nos preocupa la falta de promoción". A este respecto, desde APTC han puesto el acento en que en "Madrid, que es nuestro principal emisor de visitantes junto con Andalucía, no hay promoción del turismo de Córdoba y eso no puede seguir así".

A propósito de la promoción y, sobre todo, de quién realiza acciones destinadas a dar conocer Córdoba como destino turístico, APTC ha señalado que "sólo Turismo Andalucía hace promoción de Córdoba, pero echamos en falta que el Ayuntamiento haga algún tipo de acción destinada a promocionar". Pero hay otros aspectos que "preocupan mucho" a APTC y que están derivados, a su juicio, de la falta de promoción. El colectivo ha mencionado, por ejemplo, el cierre continuado de establecimientos –restaurantes y tabernas– en los últimos meses en la capital, así como el hecho de que "Málaga, Sevilla y Granada, que son ciudades vecinas a la nuestra, hayan crecido en número de visitantes mientras nosotros hemos hecho todo lo contrario en el mismo año".

La situación es muy "negativa", pero la previsión para 2019 lo es aún más, según APTC. Es por ello por lo que esta asociación de empresarios dedicados al turismo urge y abunda en la necesidad de la puesta en marcha de un plan de acción y comercialización.

APTC hace esta valoración pocos días después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya publicado los datos turísticos hoteleros de noviembre. Precisamente el penúltimo mes del año ha propiciado un aumento de los turistas, si bien el histórico de 2018 es negativo.