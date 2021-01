El plan Cooperativizar Barrios para impulsar el empleo echa a andar en Moreras y Guadalquivir

El Plan Cooperativizar los Barrios, un proyecto ambicioso en Córdoba que además de generar empleo pretende cambiar la fisonomía y la situación de barriadas como Moreras y Guadalquivir a través de la creación una red de empresas cooperativas creadas y gestionadas por los propios vecinos echa a andar tras una reunión mantenida entre Francisco Zamorano, presidente de la Asociación de Vecinos La Voz; Isabel Márquez, presidenta de la Asociación de Vecinos Amargacena; Antonio Toledano, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, y Paco Molina, presidente de la Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo en Córdoba el pasado jueves en Moreras.

Francisco Zamora e Isabel Márquez han destacado en el encuentro que “las personas de estos barrios no son culpables de no encontrar un empleo digno o de no poder llegar a fin de mes, ni tampoco de vivir en un entorno descuidado con carencias de espacios deportivos y culturales”. Ambos presidentes han asegurado que la situación de estas personas "no es una desgracia personal sino el fruto de un modelo social y económico, que no redistribuye con justicia".

También los responsables vecinales han advertido que “no vamos a permanecer impasibles ante el paro” y el abandono existente en nuestros barrios ni a la espera de una actuación más decidida y comprometida de las administraciones. De ahí la iniciativa de pedir a Faecta “que nos ayude a ponernos en marcha” a través de la creación de una Red de Cooperativas de Trabajo en los barrios, una tarea “a la que convocaremos a todas las personas de nuestras barriadas, tengan la edad que tengan, para que se incorporen en este camino de construir cooperando", anunciaron.

El breve encuentro contó también con la presencia de la presidenta del consejo de distrito Nororeste, Teresa Caballero, así como de otros responsables y representantes vecinales y de los proyectos de cooperativas a desarrollar.

Antonio Toledano ha destacado la importancia de esta iniciativa, fruto de un reciente convenio con Faecta, que busca crear una serie de pequeñas cooperativas coordinadas de distinto tipo en ambos barrios para frenar la brecha social y económica, que tiende a cronificarse en unos barrios donde el riesgo de exclusión supera el 70%.

Así, Toledano ha destacado la importancia de que se genere por los propios vecinos un “trabajo digno”, además de exigir la colaboración de las administraciones, destacar la esperanza que supone este proyecto para Moreras y el barrio del Guadalquivir y de proponer al resto de asociaciones vecinales de la ciudad que se sumen al movimiento iniciado para un nuevo modelo de ciudad.

Por su parte, Paco Molina ha recordado que "se trata de unir los esfuerzos de ambas federaciones para ponerlos al servicio de la reconstrucción de unos barrios, que solo saldrán de su situación a través de la cooperación".

Molina ha destacado que “todas las personas tienen capacidades que poner marcha, que coordinadas de manera cooperativa se multiplicarán de manera exponencial y abrirán un horizonte para conformar ecosistemas de autoorganización a escala de barrio, pues cada vez es más evidente el predominio de lo micro como unidad básica de actuación y de la intervención socioeconómica, como pilar donde debe sostenerse la reconstrucción de un nuevo modelo de ciudad más democrática, sostenible, solidaria e inclusiva”.