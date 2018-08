El Consistorio colocará toldos en cuatro parques infantiles

La delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras en el Ayuntamiento, Amparo Pernichi, informó ayer de que van a colocar toldos en cuatro parques infantiles de la capital con un presupuesto de 200.000 euros ante las consecuencias de las altas temperaturas. Los toldos estarán en las áreas del Balcón del Guadalquivir, Huerta de la Marquesa, Fuensanta al lado del centro cívico e Historiador Dozy. La edil explicó que dicho proyecto, que abarca también las zonas cardiovasculares, es "muy importante para la ciudad", de cara a "cuidar a los niños y a las niñas y a las personas mayores de los rigores de las altas temperaturas y sobre todo del calor directo y de los rayos UVA".

La elección de las cuatro zonas citadas responde a dos principios, como son que "están muy utilizadas" y que "no se puedan sombrear de manera natural, es decir, con árboles que se puedan poner alrededor". "Precisamente por su extensión y porque la dimensión del arbolado que se tendría que poner alrededor impediría que estuvieran sombreadas en su totalidad", indicó. Además, aseguró que éstas no son las únicas zonas porque "es un proyecto a corto, a medio y a largo plazo", a lo que agregó que "responde también al plan de adaptación al cambio climático" y que "no es lo único que se hace en los parques infantiles".

Al respecto, recordó que desde el principio del mandato "se ha duplicado el mantenimiento del mandato anterior, el presupuesto de mantenimiento, que precisamente esa rebaja en ese mantenimiento hizo que las zonas infantiles se resintieran mucho".