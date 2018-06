El Consistorio aprueba el nuevo reglamento de cementerios

La junta de gobierno local aprobó ayer el anteproyecto de reglamento de los cementerios municipales, de modo que "ahora se abre un plazo para su conocimiento por el Consejo Económico y Social para después tramitarse ante el Pleno", según detalló ayer la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, quien apuntó que "es una adaptación técnica a la normativa vigente", por lo que "no varía sustancialmente el reglamento que ahora existe" sobre los cementerios.

Al hilo de ello, desde el Consistorio explicaron que el objetivo de la actualización del reglamento es "ordenar y estructurar de forma clara y concisa" el mismo, "haciendo más ágil su entendimiento y aplicación, tanto para los ciudadanos, como para Cecosam".

En concreto, "se han modificado artículos que no cumplían con el Código Civil; se da posibilidad a familiares de asistencia social a que puedan renovar su unidad de enterramiento; se adecuan los plazos de cambio de titularidad una vez fallecido el titular y se da un mayor plazo a las familias para ocupar las unidades de enterramiento desocupadas. Igualmente, se facilita la inhumación del cónyuge del fallecido, y no se podrán usar las unidades de enterramiento si no están actualizados los datos", según el nuevo reglamento.