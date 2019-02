Consejos para ahorrar en la factura de la luz.

Todo el mundo desea reducir sus gastos de consumo mensual, ya sea la factura de la luz, internet o gas natural, lo importante es conseguir reducir la factura todo lo posible para evitar pagar en exceso por el mismo servicio.

Antes de mencionar los distintos consejos o trucos para disminuir la factura de la luz, es importante asegurarse de que la tarifa que se tiene contratada es la adecuada para nuestro consumo particular, ya que muchas veces se tiene una tarifa mucho más elevada de la que se necesita provocando así un incremento excesivo e innecesario en la factura de la luz. Para averiguar esto puedes ver en este enlace las distintas tarifas de luz que hay disponibles en el mercado, como por ejemplo en la compañía de luz Podo, y luego poder comparar esos datos en tu factura de la luz.

Una vez ya se tiene claro qué tipo de tarifa se tiene contratada, se puede pasar a mencionar los distintos consejos para disminuir la factura final de la luz.

Consejos para disminuir la factura de la luz

-Usar la tarifa con discriminación horaria

La discriminación horaria puede ser nuestro aliado a la hora de reducir la factura de la luz, sólo hay que tener presente cómo funciona para poder aprovecharse de ella, en esencia se podría decir que se cobra más cara la luz en determinadas horas del día.

En invierno, la discriminación horaria fija su cuota más alta para luz desde las 12 del mediodía y las diez de la noche, por lo tanto, sabiendo esto sería interesante hacer uso de electrodomésticos tipo lavadora, lavavajillas y demás en horas que no están dentro de la cuota más alta, en este caso sería antes de las doce del mediodía o bien después de las diez de la noche.

En verano ésta franja horaria cambia ligeramente, ya que la cuota más alta de la luz se establece a partir de la una de la tarde hasta las once de la noche.

Aunque parezca una tontería, hacer uso de las horas valle ( las que tienen menos coste) puede tener una repercusión de un 47% menos en la factura de la luz.

-Usar bombillas LED

Las bombillas de bajo consumo, bombillas LED, son una excelente opción para todas aquellas personas que desean reducir la factura de luz ya que alrededor de un 25% de la energía consumida en el hogar va destinada a la iluminación, por este motivo es importante hacer un cambio en todas las bombillas del hogar por bombillas de bajo consumo.

-Cuidado con la nevera

La nevera es uno de los electrodomésticos que más consumen del hogar, por este motivo es importante tener claros determinados puntos a la hora de manejarla. En primer lugar, hay que tener presente que la puerta de la nevera no debe estar abierta mucho tiempo ya que esto implica un aumento de consumo, por lo tanto se debe minimizar el tiempo de apertura.

Otro factor importante con la nevera es que la nevera suele consumir más energía si está medio llena que sí está llena al completo. Esto es debido a que los propios alimentos ayudan a mantener la temperatura baja una vez están enfriados.

-Apagar bien los electrodomésticos

Es muy recomendable apagar del todo aquellos electrodomésticos que no se usan de continuo. Si no los apagamos por completo, los electrodomésticos se quedan en stand by, un estado que sigue consumiendo energía, una cantidad reducida, pero sigue consumiendo.

Por lo tanto, una buena práctica es desconectar el televisor, y demás aparatos eléctricos que no se van a usar en un largo periodo de tiempo.

-Renueva los electrodomésticos antiguos

Los electrodomésticos antiguos tienen un consumo excesivo de luz para poder funcionar correctamente, en cambio los que están saliendo al mercado hoy en día han sido diseñados para disminuir dicho consumo y que la factura de la luz se vea reducida considerablemente.

Por este motivo, si estás pensando en renovar alguno de los electrodomésticos del hogar, fíjate en el tipo de eficiencia energética que tiene, (A, A+ y A++) ya que pueden llegar a consumir un 55% menos de energía que los convencionales. Suelen ser más caros que los convencionales, pero invertir un poco más en el momento de la compra nos permitirá un ahorro mes a mes.

Esto son sólo unos pocos consejos para disminuir la factura de la luz cada mes, pero no son los únicos, por ejemplo podemos adaptar la decoración del hogar a cada estación, es decir, en invierno usar cortinas gruesas que impiden el paso del aire exterior, alfombras y tapicerías de lana para de esta forma sentir más calor en el hogar con menos uso de calefactores, radiadores y demás.