El Consejo Social insiste en una política fiscal especial para el Casco

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Córdoba ya tiene el dictamen de sus conclusiones, sugerencias y propuestas respecto a las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento para 2019. Como en años anteriores, el órgano asesor solicita al Ayuntamiento que se establezca una política fiscal específica para el Casco Histórico "y especialmente en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, que contribuya al mantenimiento del mismo". Para el Consejo Social, "este marco general debe contemplar el apoyo a la adquisición, reforma y rehabilitación de viviendas para uso residencial, a fin de mantener nuestro Casco Histórico vivo".

También propone que se avance en la utilización de los expedientes de renovación de ordenanzas fiscales para establecer incentivos que favorezcan la equidad y la solidaridad social, impulso a la actividad económica y fomento del empleo, "discriminando de forma positiva, en lo posible, en los distritos y sectores más desfavorecidos de la ciudad". Y reitera la petición realizada en dictámenes anteriores respecto a aquellas tasas en las que el devengo se produce cuando se presenta la solicitud del servicio, anticipando el pago a la prestación municipal. "Estimamos que esta situación no estimula la necesaria eficiencia en la prestación del servicio; sería mucho más conveniente una fórmula, al menos mixta, que estimulara la eficacia y la celeridad en la prestación del servicio", insiste el documento del Consejo Social.

El órgano asesor del Ayuntamiento se refiere asimismo en su dictamen al impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana -plusvalía-. "Recordamos que en dictámenes anteriores alertábamos de las situaciones, en nuestra opinión no deseables, que se producían como consecuencia de la forma de determinación del tributo y de que en las ordenanzas aprobadas no se deflactaron los tipos como compensación de las continuas subidas en los valores catastrales", destaca el Consejo Social. Para continuar reseñando que, como consecuencia de ello, en los últimos años se han producido subidas acumuladas superiores al 36% en la cuota del impuesto. Este impuesto, además, ha sido cuestionado por la jurisprudencia, por lo que solicitamos que se establezcan mecanismos de respuesta ágiles para los contribuyentes que reclamen por los tributos pagados en los ejercicios no prescritos", demanda el órgano asesor del Ayuntamiento en su análisis de las ordenanzas fiscales municipales para 2019.