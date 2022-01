El Movimiento Ciudadano urge a adoptar "soluciones reales" a la situación de los centros cívicos de Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha urgido al gobierno municipal a adoptar "decisiones efectivas y reales" para mejorar la situación de los centros cívicos "tal y como se prometió hace tres meses". El colectivo ha insistido en que, "lamentablemente", el único cambio visible ha sido el traspaso de la responsabilidad por tercera vez, en esta última ocasión, a la delegada del Casco Histórico, "lo que ha vuelto a provocar una paralización en la toma de medidas operativas para el mantenimiento y funcionamiento de los centros cívicos".

Por ello, el Consejo del Movimiento Ciudadano prepara nuevas movilizaciones "en defensa de centros cívicos, más aún cuando en los proyectos u objetivos para 2022 no aparecen como prioritarios". Para el CMC lo más urgente en estos complejos es la incorporación de nuevo personal de todo (ordenanzas, administrativos, animadores socioculturales, técnicos de participación ciudadana, …) "que no solo no ha mejorado su situación, sino que sigue disminuyendo en base a las jubilaciones, bajas y traslados que se producen".

El CMC ha insistido en que sigue sin haber una hoja de ruta clara de cobertura de los puestos de trabajo vacantes, lo que provoca, a entender del colectivo, la falta de atención a las necesidades de los distritos. El Consejo del Movimiento Ciudadano ha apuntado que, en especial, esa falta de personal es más evidente en las barriadas periféricas, "que prácticamente son tratadas vía telefónica".

En cuanto a los servicios que deben integrar los centros cívicos, el CMC ha insistido en que las bibliotecas sufren la falta de personal para cubrir bajas y no aseguran la apertura en el horario insuficiente que actualmente cubren; además de que los talleres y actividades de animación sociocultural basada en la participación han descendido "ante las dificultades de organización que se ha producido", incrementadas por los protocolos anticovid.

Asimismo, el CMC destaca que los servicios sociales actúan sin contar con la ciudadanía y que las promotoras de igualdad, los animadores de juventud, los técnicos de empleo y demás personal son insuficientes o inexistentes, además de que "las juntas de distrito, que debieran regir los centros cívicos yla programación del distrito, penan en reuniones ineficaces".

Por último, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha señalado que hay distritos que siguen faltos del equipamiento necesario. "El Higuerón continúa esperando las obras de reforma del edificio, cerrado desde hace dos años; Noroeste sigue con un edificio totalmente inadecuado y sin que se cuente con el proyecto para construir el prometido centro cívico; en las mismas circunstancias está el centro cívico de Fidiana. Enla Carrera del Caballo se sigue sin definir el suelo necesario para encargar el proyecto de centro cívico; y el centro de Cerro Muriano continúa con deficiencias tras su apertura", ha incidido el colectivo. El CMC ha señalado que solo el centro cívico de Vallehermoso está en obras de ampliación, a falta de que se asegure que se instalará un ascensor para acceder a la planta superior. "Por otra parte el centro cívico Sebastián Cuevas está cerrado y el del Naranjo, abre solo parcialmente", ha concluido el CMC.