El Consejo del Movimiento Ciudadano reclama participación en la apuesta por la logística

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha reclamado al gobierno municipal la generación de una apuesta "clara" de la ciudad por la industria logística para lo cual es esencial aglutinar fuerzas. Para ello, el pleno aprobó en enero la creación de una mesa de trabajo de impulso a las iniciativas logísticas que, ocho meses después, "aún no se ha constituido y sus componentes observan a través de los medios de comunicación un debate interesado en poner más suelo en carga y no en realizar un plan de promoción de la actividad logística". Para el Consejo del Movimiento Ciudadano "es positivo que Córdoba recupere una estrategia de trabajo alternativa al turismo y la construcción", aunque lamenta que "se hayan perdido 30 años desde que el Plan Estratégico de la ciudad definiera la logística como una línea de futuro (ya presente) de la ciudad". En esos 30 años, apuntan, las distintas administraciones públicas "no han invertido lo necesario para hacer realidad aquella apuesta, fundamentalmente, por la falta de interés y de aportación económica del sector privado, como si lo hace en otras ciudades andaluzas".

Al Consejo del Movimiento Ciudadano le preocupa "que detrás de algunas propuestas que se han lanzado públicamente sólo hay intereses inmobiliarios dispuestos a hacer caja con la venta de suelo". También lamenta "que la Junta de Andalucía se limite a una apuesta raquítica por el Parque Logístico de Córdoba que está a medio desarrollar o que el Estado no cumpla con la necesaria inversión en el Centro Ferroviario de Transporte de Mercancías del Higuerón".

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, la más urgente decisión adoptar para el impulso a la logística pasa por mejorar la inversión y la conexión en los centros a través, entre otras infraestructuras, de la Variante Oeste.