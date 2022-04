El Consejo del Movimiento Ciudadano pide al Ministerio de Defensa contrapartidas para Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba se ha dirigido al Ministerio de Defensa para que "sea receptivo en las peticiones históricas que tiene la ciudad sobre equipamientos de su propiedad, pero por los que nada ha tenido que pagar y ahora pretende venderlos a la ciudad a precios de mercado". "Esto es aún más significativo si recordamos que la ciudad ha aprobado pagar 28 millones de euros para la instalación de la Base Logística en nuestra ciudad, aún pendiente de firmarse el convenio para ello", ha censurado este lunes el órgano que preside Juan Andrés de Gracia.

La entidad recuerda que, además, la ciudad va a tener que comprar las instalaciones de Caballerizas al precio que fije el juez, sobre una propiedad de la que hay "serias sospechas" de que en su momento era municipal. "El Ministerio de Defensa se ha mostrado inflexible en la cantidad que quiere por la instalación, al margen de que la ciudad ha venido gastando dinero en la misma para mantener su actividad en los últimos 20 años. Lo inexplicable es que la posición del Ministerio es la misma gobierne quien gobierne", ha censurado.

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, paralelamente a la firma del convenio sobre le Base Logística, el Ministerio de Defensa "tendría que acabar de ceder a la ciudad las instalaciones de la antigua Farmacia Militar, imprescindibles para la ampliación de la Biblioteca Central, o las viviendas de la ronda del Marrubial que obstaculizan el proyecto que de ampliación de la misma". "En caso de que se tuvieran que valorar dichas propiedades, debería hacerse teniendo en cuenta que la ciudad no le va sacar ningún rendimiento económico a las mismas", ha solicitado.

En una situación parecida se encuentra el edificio de la antigua Zona de Reclutamiento, donde ya se le permite a Defensa "cierto beneficio lucrativo" en una parte, por lo que "debería rebajar sus expectativas sobre el conjunto del edificio". A ello se suma -recuerda el Consejo- que el Ministerio "no gasta nada en el mantenimiento de sus propiedades, por lo que se convierten en ruinas vivientes, afeando la ciudad, cuando no generando problemas de seguridad". "Una ciudad dispuesta a poner 28 millones más lo que sedecida por las Caballerizas, no puede sufrir la insensibilidad del Gobierno Central", manifiesta el Movimiento Ciudadano.