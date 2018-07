El Consejo de Distrito Sureste rechaza de nuevo organizar la Velá

El Consejo de Distrito Sureste ha rechazado de nuevo participar este año en la organización de la Velá de la Fuensanta. Así lo confirmó el presidente del organismo, Enrique Rodríguez, quien apuntó que la decisión responde a los mismos motivos que el año pasado, como la falta de tiempo y la improvisación por parte del gobierno municipal. "Como no se ha producido ningún cambio, no lo vamos a hacer", aseguró Rodríguez, quien lamentó que el equipo de gobierno se mueve en una "política de hechos consumados" que dificulta la participación y, por tanto, "hemos decidido no participar y dirigir nuestras energías en otros frentes de trabajo".

La concejala delegada de Fiestas y Promoción de la Ciudad, Carmen González, confirmó a este periódico que el consejo de distrito estará al margen, pero que eso "no significa que colaboren las asociaciones de vecinos" de la zona. Lo que se ha hecho desde la Delegación es licitar un contrato de preparación artística que se adjudica a una empresa y también ha salido a concurso el alquiler de las parcelas para las atracciones y las barras. En este último caso, González explicó que se han recibido tres peticiones y se ha tenido que realizar un sorteo para adjudicarla. Cuando era el consejo de distrito quien se encargaba de la organización, también eran ellos quienes asumían las barras, pero ahora "hemos de hacerlo así y establecer un concurso público", apuntó la edil.

González se reunió la semana pasada con la junta municipal de distrito para tratar la organización y trasladó el "interés" del gobierno municipal para que el consejo colabore. De hecho, "hemos aportado otras fórmulas de manera que si la colaboración no se puede articular desde el consejo, se puede constituir un grupo de trabajo como se hace con las barriadas periféricas", explicó. De esta manera, este grupo se encargaría de la organización "y contaría con el apoyo del Ayuntamiento". "Creemos que esta forma de trabajar puede venir bien y, cuanta más participación haya, mejor", insistió González, que es la encargada de la coordinación de esta fiesta popular.

La Velá de la Fuensanta se celebrará este año del 6 al 9 de septiembre y siempre ha sido una de las citas más participativas de las fiestas populares cordobesas. El año pasado ya el Consejo de Distrito Sureste declinó formar parte de la organización a través de un duro comunicado en el que afirmaron que "para hacer la Velá de las asociaciones, donde éstas se sientan reflejadas y convertir ese evento en el espacio donde todas ellas participen en igualdad y con los medios precisos, es importante disponer de los recursos necesarios".