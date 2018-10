El Consejo de Distrito de El Higuerón denuncia el "olvido" del Ayuntamiento

El presidente del Consejo de Distrito de la barriada de El Higuerón ha alertado del "olvido" que a su juicio sufre esta población del extrarradio de la capital por parte del Ayuntamiento. El dirigente señala que "por activa y por pasiva hemos solicitado los presupuestos asignados a nuestra barriada para el periodo 2017-2018" y que no han encontrado respuesta, "tal vez es que no tienen nada que decirnos ¿Será que los cordobeses que vivimos aquí solo lo somos para recaudar impuestos?", se pregunta. Entre esos asuntos pendientes, el Consejo de Distrito cita la cesión de suelo para la construcción de un instituto y aseguran que los vecinos se sienten "perplejos por la inacción e inoperatividad del municipio para liberar unos terrenos con el objetivo de construir un instituto de educación para una barriada con más de 20.000 habitantes, donde ya existen dos colegios con más de 500 alumnos cada uno que ven mermadas sus opciones de futuro a un ciclo superior por el caso omiso que durante más de 12 años se nos está haciendo".

Otra de las cuestiones que plantean es que tras la reforma de la LOUA para el acceso a servicios básicos se han encontrado con "reuniones y más reuniones. Palabras y más palabras. ¿Dónde quedan las visitas de los técnicos a este distrito para analizar los casos particulares de los afectados?". A este asunto unen el del centro cívico de El Higuerón y sus problemas estructurales por una obra mal hecha. Inciden en que los vecinos no son los culpables de la situación y se quejan de que la Gerencia Municipal de Urbanismo busca desde hace seis años a los responsables que costeen los problemas del inmuebles, mientras que muchos de los espacios no se pueden utilizar. Así, se preguntan si "una Corporación con un superávit de decenas de millones no puede emplear parte de ese dinero en arreglarlo y seguir buscando la restitución del daño donde crea conveniente". Finalmente aluden a que "luego llegarán en tiempo de elecciones pidiendo nuestra atención y nuestros votos".