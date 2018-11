Condenado a 5.900 euros por cobrar el paro sin tener derecho a ello

Un Juzgado de lo Penal de Córdoba ha condenado tras una conformidad al pago de una multa de 5.900 euros a un vendedor ambulante acusado de un delito de fraude a la Seguridad Social, tras supuestamente beneficiarse de prestaciones de desempleo "a las que no tenía derecho". Según la sentencia, dictada tras el acuerdo entre las partes, en el mes de julio de 2009 el procesado, con antecedentes penales no computables, se puso "de común acuerdo" con los representantes legales de una entidad cooperativa con el propósito de conseguir dichas prestaciones. Al respecto, se detalla que no tenía derecho a percibirlas "por inexistencia de periodo de carencia", si bien se explica que "concertaron un contrato de trabajo por cuenta ajena y a tiempo parcial, en virtud del cual simulaban íntegramente una relación laboral inexistente". "El acusado generó un derecho a percibir prestaciones por desempleo de 630 días de subsidio", por lo que se benefició "indebidamente" de 8.900 euros, que "han sido satisfechos en su integridad".

Para ello, la citada cooperativa tramitó ante la Seguridad Social el alta del procesado al Régimen General como trabajador por cuenta ajena, "a cambio de una cantidad de dinero que éste se comprometía a pagarles o bien a cambio de la venta de género que la cooperativa consignaba en el puesto titularidad del acusado en el mercadillo y por la que este cobraría una comisión". Después, simulando el cese de la relación laboral, el acusado presentaba ante el Servicio Público de Empleo Estatal la documentación necesaria para que se le reconocieran las prestaciones aludidas, según la sentencia.