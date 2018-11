Conciencia y compromiso

Con permiso de la campaña electoral andaluza, hoy es 25 de noviembre y, aunque sea una vez al año, hay que hablar de mujeres, de desigualdad y de violencia machista. Resulta curioso que en los distintos mítines que los candidatos a presidir la Junta de Andalucía han dado ya por Córdoba no haya salido a relucir este tema, ni siquiera aprovechando la conmemoración del 25 de noviembre. Obvian los partidos a un movimiento que está más presente que nunca desde la demostración de fuerza que se produjo el 8 de marzo. La sensibilización con los temas de igualdad trasciende cualquier ideología, por lo que no estaría mal incluir más frecuentemente este tema en agenda. Pero habíamos dicho que no íbamos a hablar de campaña, que bastante tenemos ya.

Hoy se celebra el Día contra la Violencia de Género, esa lacra que ha acabado con la vida de más de 40 mujeres en lo que va de año y que tiene a casi mil mujeres en Córdoba con mecanismos de protección policial. La violencia machista, la que se manifiesta mediante golpes, palizas y, en el peor de los casos, la muerte es sólo la punta del iceberg en la situación de desigualdad que sufren las mujeres. Y no se trata, ojo, de caer en el victimismo que tanto enerva a hombres e, incluso, a otras mujeres, que no soportan que haya quien se queje porque su vida es perfecta y no ven machismo por ningún lado. Será que estamos como una cabra.

Nadie duda de que se han dado pasos, pero sería estúpido pensar que no quedan otros tantos por dar. Y en ese camino que aún queda por recorrer se han dado pasos de gigante, sobre todo en este último año. Uno de ellos es la visibilización de un problema que sólo se hablaba en pequeños grupos y que no estaba bien visto verbalizar en público por la que te podía caer. Sobre todo desde el 8 de marzo, las mujeres hemos perdido el miedo de contar lo que nos ha pasado o lo que sigue pasando y hemos roto con nuestra propia zona de confort, aprendido a decir basta y a reivindicar lo que nos pertenece. Esto ha llevado a una concienciación mayor de la población, que puede que derive en exageraciones a veces, pero esto es un mal menor ya que el beneficio que se obtiene es mucho más importante.

La concienciación, además, se está manifestando en un mayor grado de compromiso, algo imprescindible para atajar este problema. Y, el último paso, es coordinar todo ese compromiso y la implicación tanto de las instituciones como de los poderes que tienen algo que hacer y decir en este asunto. Esta semana ha echado a andar la comisión de coordinación contra la violencia de género en Córdoba, la primera de toda España, un organismo del que forman parte la Audiencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las instituciones y tiene el objetivo de establecer protocolos para mejorar la atención a las víctimas. En este sentido, y según se puso de manifiesto el pasado viernes en una mesa redonda organizada por el Día y el Colegio de Abogados Córdoba es pionera en la protección de las mujeres desde el punto de vista legal, pues gracias a la colaboración que mantienen con las fuerzas de seguridad, un letrado siempre se desplaza con la víctima en el mismo momento de poner la denuncia.

En ese mismo foro también se habló del poder de la educación para empezar a ver de verdad frutos en este largo camino que todavía nos queda por recorrer. Y este campo no es solo exclusivo de los docentes, que han demostrado con creces su implicación, sino también de todos los que contribuimos a la socialización y el desarrollo de las sociedades.