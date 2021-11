El Comité de Empresa del Personal Laboral de Educación denuncia la falta de cobertura de las vacantes

El Comité de Empresa del Personal Laboral de la Delegación de Educación y Deporte en Córdoba ha denunciado el problema que supone que las vacantes en los centros educativos no se cubran, al igual que las sustituciones de baja por incapacidad temporal y, por ello, se han concentrado en la calle Gondomar, frente a la sede provincial de la Agencia Tributaria.

La plantilla ha asegurado que esta situación provoca "graves problemas en los centros educativos de la provincia, como son la sobrecarga física y psicológica de trabajo, el aumento de las bajas por accidentes laborales y las tensiones entre el personal de los centros y los equipos directivos".

Así, ha incidido en que este problema también genera "situaciones insostenibles en los centros, con un personal que no puede más con una sobreexplotación llevada al extremo y viendo como se menosprecia su trabajo porque no importa el tiempo que se tarda en sustituir a un compañero o compañera, parece que el trabajo del personal laboral no es importante".

Ante esa situación, ha reclamado que se ponga ya en funcionamiento la Bolsa Única Común y ha exigido a la Junta de Andalucía la cobertura inmediata de todas las vacantes que hay en los centros educativos "porque es una fuente de generación de empleo público y una garantía de unos servicios públicos de calidad". Otra de sus demandas es el cambio del sistema de sustitución del personal que tienen hoy en día vigente, a expensas de que la Bolsa Única se ponga en marcha.