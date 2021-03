El Comité de Empresa de Educación exige la cobertura de las plazas vacantes en Córdoba

El Comité de Empresa de la Delegación de Educación ha reivindicado la cobertura de las vacantes "como medida esencial para el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad".

Para ello, representantes del comité se han concentrado en las puertas de la Escuela Infantil Azahara, donde han denunciando que desde hace casi un año "la cobertura de las vacantes en la Delegación de Educación y Deporte en Córdoba está siendo a cuentagotas" y han asegurado que en la actualidad hay más de 150 plazas vacantes en la provincia sin cubrir.

Por ello, el Comité de Empresa ha exigido a la Administración Autonómica que ponga fin a la situación en que se encuentran los centros educativos de la provincia de Córdoba.

Los trabajadores han incidido en que "es la propia Junta de Andalucía la que nos está exponiendo constantemente al contagio del covid-19 y a los accidentes laborales al no dotar del personal suficiente a los centros para poder cumplir sus normas impuestas".

También han criticado que "las sustituciones por bajas de incapacidad temporal llegan, si es que llegan, hasta con un mes de retraso, ya que la Delegación de Educación y Deporte considera que sustituir a una persona con una estimación de baja de 15 días no es productivo".

Sin embargo, han continuado, "cuando pasan esos 15 días y esa persona continúa de baja, se empieza a poner en marcha la pesada máquina burocrática que es la Administración, tardando otros 15 días en completar las sustituciones, si tenemos suerte y no hay que hacer una nueva oferta, que ya nos iríamos al mes y medio en total". "Así no se puede tratar ni a la Educación, ni a nuestros hijos, ni a las personas que trabajan en los centros educativos, que parece que se les olvida que son personas y no máquinas", han subrayado.

Como ejemplo han expuesto el caso de la Escuela Infantil Azahara, donde desde el 15 de septiembre hay una vacante de técnico de Educación Infantil sin cubrir, mientras que desde el 3 de noviembre hay una vacante de persona de limpieza y alojamiento y el próximo 24 de marzo se va a producir otra vacante del mismo área.

Además, hay una baja de esta categoría desde el pasado 5 de febrero y aún no se ha cubierto. "Con esta situación, es imposible mantener los grupos de convivencia que exigen los protocolos covid-19 y es por esto que decimos que es la propia Administración la que nos está poniendo en peligro a todos", han insistido.

Además, el Comité de Empresa responsabiliza de esta situación a la Delegación de Educación y Deporte en Córdoba como a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior por denegar o archivar sistemáticamente la cobertura de las vacantes que se producen por jubilaciones y, por ello, han reivindicado "el empleo público como garantía de calidad y equidad en la Educación pública andaluza".