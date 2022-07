El Colegio de Enfermería de Córdoba demanda que la experiencia de las profesionales del sector privado sea reconocida por el SAS

Ante el anuncio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizado la semana pasada de ofertar 1.354 contrataciones en Córdoba para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios (del conjunto de más de 18.000 contratos en toda Andalucía, cerca de 7.700 para enfermeras); y ante la ausencia de candidatos en la Bolsa Única de Empleo Temporal de determinadas categorías como Enfermería que argumenta el propio SAS; el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba vuelve a demandar a la Consejería de Salud y Familias el reconocimiento, tanto en bolsa como en las ofertas de empleo público (OPE), de la experiencia profesional de las enfermeras que trabajan en el ámbito de la sanidad privada y concertada.

El Colegio vuelve a exigir que esta experiencia sea mérito baremable "en hospitales concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la Consejería” en el caso de la bolsa de empleo, o en los “hospitales privados con convenio singular” en las OPE, según la actual normativa.

El presidente en funciones del Colegio cordobés, Enrique Castillo, solicita al SAS que "acabe con este agravio comparativo y discriminación" que sufren muchos profesionales de Enfermería cordobeses que trabajan en el sector privado y concertado. “Por ello, demandamos que se modifique la normativa actual que rige la Bolsa y las ofertas públicas de empleo, porque estos profesionales también atienden a pacientes del sistema de salud público, y su experiencia profesional debe ser valorada justamente”.

Por lo que respecta a la bolsa de empleo, actualmente agotada, solo se tiene en cuenta la experiencia en hospitales privados que tengan concertados la totalidad de sus servicios, y ya dejó de estar en vigor la excepción que aprobó el SAS durante el pasado estado de alarma por el covid-19 por la cual la experiencia en residencias de mayores y otros centros sanitarios y sociosanitarios concertados (como por ejemplo centros de diálisis) se asimilaba a la del sector público.

Por su parte, en las últimas OPEs la experiencia profesional fuera del sector público solo es tenida en cuenta en el caso de hospitales privados que tengan un convenio singular con el SAS o en mutuas; y ambos casos puntúa 0,10 puntos por mes trabajado, frente a 0,30 en el sector público.

“Discriminar a las enfermeras en función de si trabajan en la sanidad pública, concertada o privada es injusto, ya que se trata de profesionales que realizan las mismas funciones, tienen la misma formación, y ofrecen los servicios y cuidados a los ciudadanos con la misma capacidad y calidad”, recuerda Enrique Castillo.

De igual manera, el Colegio de Enfermería de Córdoba no entiende cómo los representantes de los profesionales sanitarios en la Mesa Sectorial –integrada por la Administración y los cinco sindicatos más representativos, y de la que no forma parte el Colegio- no plantean esta demanda que desde años vienen reivindicando las enfermeras del sector privado y concertado. Hasta el año 2015 trabajar en la sanidad concertada baremaba con 0,10 puntos por mes trabajado en la bolsa de empleo. Sin embargo, desde ese año la Mesa Sectorial acordó que dejara de puntuar el tiempo trabajado en los centros sanitarios concertados y privados, al igual que ocurre con las mutuas.