Ciudadanos inicia la negociación de los presupuestos con los grupos de la oposición

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba aún no ha presentado los presupuestos del próximo ejercicio. El argumento que están utilizando, hasta el momento, es que en el PP y en Ciudadanos no conocen todavía el dinero que va llegar desde el Gobierno central. Sin embargo, eso no significa impedimento alguno para que empiecen las negociaciones entre los grupos con representación municipal para presentar las cuentas iniciales.

Por el momento, Ciudadanos ha anunciado que hoy mismo va a comenzar "una ronda de contactos con los grupos de la oposición para trabajar los presupuestos de 2021", tal y como ha dicho la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, antes de la celebración del Pleno en el que se ha aprobado el destino de los 14 millones de euros de remanente del Ayuntamiento de Córdoba, con el apoyo de PP, Ciudadanos, PSOE, IU, Podemos y la abstención de Vox.

Un acuerdo que, a juicio de Albás, "refleja el sentir del trabajo del Ayuntamiento", si bien, ha reconocido que para futuros proyectos -entre ellos, las cuentas municipales del año que viene- "tenemos que generar consenso".

La concejal de Ciudadanos ha señalado que la cantidad económica de los presupuestos municipales "es bastante incierta, pero también confiamos en que el Gobierno de España nos dé los importes económicos y las cifras porque no es lo mismo contar con 25 o 30 millones más o menos".

El inicio de la negociación de los presupuestos desde las filas de Ciudadanos con la oposición, según ha detallado, se hace "con lealtad al equipo de gobierno ". Es más, ha destacado que al alcalde de Córdoba, José María Bellido, "le parece correcto" que comiencen este periodo de consultas.

Albás, además, ha considerado que "los ciudadanos están cansados del enfrentamiento" y ha añadido que "nos une el rescate de las personas y la reactivación económica".

Los presupuestos municipales de 2020 salieron adelante el pasado mes de abril, con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, mientras que todos los grupos de la izquierda municipal PSOE, IU y Podemos votaron en contra al no haberse tenido en cuenta sus enmiendas.