Cientos de personas se concentran contra la libertad de 'La Manada'

Cientos de personas se concentraron ayer en la cúpula del Bulevar de Gran Capitán para protestar contra la decisión judicial de poner en libertad provisional a los cinco miembros de la conocida como La Manada, condenados por un delito de abuso sexual cometido en los Sanfermines de hace dos años. Las plataformas Nosotras Decidimos y Córdoba Contra la Violencia a las Mujeres fueron los colectivos que hicieron el llamamiento a la ciudadanía para acudir a una concentración que se repitió por toda España.

Poco antes de las 20:30, hora de la convocatoria, no había casi nadie en este céntrico espacio, que se fue llenando poco a poco hasta reunir a cientos de personas que clamaron contra esta decisión judicial y que portaban carteles con frases en los que se podía leer "Nosotras somos La Manada", "No es abuso, es violación" o "Con La Manada en la calle se acabó mi libertad".

En primera fila se pudo ver a numerosas representantes de las administraciones cordobesas, como la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, que estuvo acompañada de la delegada de Junta en Córdoba, Esther Ruiz, la portavoz del PSOE en el Consistorio, Carmen González, la secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO), Marina Borrego, o la parlamentaria andaluza por IU, Elena Cortés.

La concentración recordó por momentos a la que sucedió tras conocerse la sentencia de La Manada, que derivó en cientos de personas frente al Colegio de Abogados, donde por entonces el ministro de Justicia, Rafael Catalá, presidía un acto.

La de ayer fue algo más tranquila, pero no por ello más sosegada. Las consignas se escucharon bien fuerte y la lectura de un manifiesto por parte de ambos colectivos arrancó los aplausos de los allí presentes en varias ocasiones. Una de las portavoces, Elena Vega, recordó que para las mujeres "la justicia es una cuesta arriba", pero advirtió: "Nos habéis quitado tanto, que nos habéis quitado el miedo". Vega terminó un sentido discurso arrancando el grito de todos los allí presentes que repitieron varias veces "hermana, aquí está tu manada".

Otra de las portavoces también intervino durante la concentración para opinar que "la justicia no es ciega, lo que no quiere es ver". Durante la lectura se puso en duda que "cinco hombres que se denominan a sí mismos como violadores no puedan reincidir" y por ello, volvieron a lanzar un mensaje de advertencia: "Señores magistrados, hemos recibido su mensaje", por eso "no pararemos hasta que la calle también sea nuestra". Desde ambos colectivos llamaron "a la rebeldía" contra las denominadas "justicia y violencia patriarcal". Con ello, recordaron "a esos cinco violadores" que "en cada plaza, en cada calle, en cada esquina, nos encontraréis vigilando".

Varios de esos condenados por la justicia están siendo investigados en estos momentos por un delito de similares características cometido en la provincia de Córdoba.