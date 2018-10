El Cercanías y la bronca política

La cuenta atrás para el Cercanías ha comenzado. En apenas una semana se verán los primeros trenes circular más allá del campus de Rabanales y llegar hasta Alcolea, mientras que en sentido contrario sobrepasarán la estación de Córdoba Central para llegar hasta Villarrubia. Y lo que debería ser una buena noticia para unos y para otros, se ha convertido en el mejor argumento para la batalla política. Era de esperar teniendo en cuenta que el 2 de Diciembre se vislumbra en el horizonte, pero lo cierto es que en los últimos días hemos asistido a un cruce de declaraciones por momentos vergonzoso por parte de unos y otros.

La noticia saltó el pasado miércoles cuanto el Ministerio de Fomento confirmó que será el 29 de octubre cuando el Cercanías se ponga en marcha. En realidad lo hará como un servicio de Media Distancia y con sus tarifas correspondientes que van de los 1,9 a los 2,8 euros, con todos los descuentos que se quieran aplicar después. Los precios, dijo la alcaldesa el día después, "no son los que Córdoba merece" pero acabó acusando al PP de no haber hecho nada por este servicio, salvo "tener la idea". Un poco injusto el comentario. Los populares, por su parte, arremetieron contra el Gobierno central también por el encarecimiento del billete, así como por la falta de las dos estaciones para completar el trayecto. Nada que objetar si no fuera porque cuando gobernaba el PP propusieron que fuera el Ayuntamiento quien construyera los apeaderos a cuenta de las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El proyecto del Cercanías ha sido ciertamente un motivo de enfrentamiento político desde su inicio. El PP lo llevó como una de sus promesas electorales en los comicios de 2011 pero durante su mandato no se dio tiempo a ponerlo en marcha. Sí que se ejecutaron trabajos como el acondicionamiento de las estaciones de Alcolea o Villlarrubia y hubo un intenso trabajo de negociaciones con Renfe y Fomento. Pero ya ahí comenzó guerra con la Junta de Andalucía, que ciertamente nunca mostró interés en el proyecto. Ni con la entonces consejera de Fomento Elena Cortés (IU) ni después con Felipe López (PSOE). La coletilla de la Administración autonómica en este tema siempre ha sido la necesidad de implantar el Cercanías por toda la provincia -desde Villa del Río a Palma del Río-, pero salvo palabras no se ha dado ningún paso adelante en este sentido.

Con la llegada de PSOE e IU el proyecto se congeló y en plena fiebre por las comisiones, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, encargó una para que de manera consensuada se decidiera qué hacer con el Metrotrén. El grupo de trabajo tomó como única decisión -después de unos meses- cambiar el nombre al del Cercanías y confirmar lo que se sabía hasta el momento punto por punto. Que lo ideal sería contar con todas las estaciones o que el servicio cruzara la provincia, pero que se daban todas las condiciones para ponerlo en marcha.

El cogobierno inició entonces los trámites y hasta consiguió implicación de la Junta para pagar el déficit de explotación, una partida que ya no es necesaria porque el Gobierno del PP aprobó la declaración de Obligación de Servicio Público y asumió el coste. Tras ese movimiento, la Administración autonómica no ha movido ficha y desde Capitulares tampoco se le ha requerido, como tampoco han mantenido su nivel de exigencia a Moncloa tras la llegada de Pedro Sánchez.

Y es que, lo que antes para el PSOE era un agravio por parte de Rajoy ahora se suaviza y lo que justificaba el PP al Gobierno ahora se torna en crítica para arremeter contra Pedro Sánchez.

Igual, ahora que estamos en plena campaña, a alguno de esos gurús de la política que diseñan estrategias les da por aconsejar a sus líderes que los ciudadanos estamos ya muy cansados de la bronca permanente y que se huele desde lejos que la película cambia en función de los intereses de los partidos. Igual si nos creyeran menos simples y más formados -a ver si lo de Isabel García Tejerina es contagioso- dejarían de dar esos espectáculos en cuestiones de relevancia para la ciudad.