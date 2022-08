Los vecinos del Casco Histórico de Córdoba aseguran que la prohibición de instalar placas solares "discrimina" a 32.000 cordobeses

Las asociaciones vecinales del Casco Histórico de Córdoba, que cuentan con el apoyo del Consejo de Distrito Centro, han vuelto a denunciar "el incumplimiento reiterado, sistemático y sin ánimo de rectificación" del presidente de la GMU, Salvador Fuentes, que "una y otra vez aplaza las soluciones normativas y los compromisos adquiridos de información previa para terminar con la prohibición de instalar placas solares en el Casco Histórico".

Hace unos días, el pasado jueves 28 de julio, siete asociaciones vecinales, La Axerquía, Regina-Magdalena, La Medina, Galea Vetus de San Agustín, San Lorenzo Existe, Puerta de Almodóvar y La Fuenseca, Santa Marina y Orive reclamaron nuevamente a la Gerencia Municipal de Urbanismo el fin de la prohibición de instalar placas solares para autoconsumo eléctrico, que "discrimina a 32.000 cordobeses en beneficio único de las compañías y contra la propia declaración municipal de emergencia climática y los acuerdos plenarios de 2021 instando a la GMU a autorizarlas".

Los vecinos explican que para hacer posible y de forma inmediata la autorización de placas solares en el Casco Histórico el 8 de junio, hace casi dos meses, "presentamos por Registro de Entrada al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo una propuesta concreta de acuerdo inmediato para que se anule el acuerdo de julio de 2007". Además, en el mismo escrito piden que se autorice la instalación de placas solares en el Casco Histórico con una regulación concreta, que también presentaron.

"En dicho acuerdo obsoleto del Consejo Rector de la Gerencia no se menciona las placas para generación eléctrica y a pesar de la hipocresía de este equipo de gobierno que tolera la instalación no regulada de placas para generación eléctrica por cadenas hoteleras, como se puede apreciar en las ya instaladas en el Casco", denuncian.

La regulación en la instalación de paneles solares para autoconsumo eléctrico, según las asociaciones, debe responder a las necesidades reales, con criterio de eficiencia, a la normativa vigente de transición energética y cambio climático, así como establecer mínimas restricciones porque consideran que "la energía y su acceso es un suministro esencial (una necesidad y un derecho, como el agua), no un bien de consumo".

Además, aseguran que debe ser económicamente accesible, promover y prever las instalaciones tanto individuales como comunitarias, el trámite de autorización e instalación "debe ser fácil y rápido" y estar acompañada de una campaña de educación e información sobre uso de la energía. Además, afirman que "pedir placas integradas indiscriminadamente para el conjunto del Casco Histórico no es una opción viable".

La regulación concreta que presentaron el 8 de junio, según se aprecia en los planos que elaboraron, diferencia tres zonas con un tratamiento apropiado para cada una de ellas, para así "respetar y ajustarse a la protección que establece la normativa tanto de Patrimonio Histórico, como de Urbanismo".

La propuesta de los vecinos

En la propuesta la zona más protegida la forman los Bienes de Interés Cultural (zona color rojo), es decir los monumentos; la siguiente zona la integran los denominados entornos de los Bienes de Interés Cultural (zona color salmón), estos entornos ya los ha determinado Cultura cuando aprueba la declaración de cada monumento, y en esta zona también se integra todo el ámbito declarado Patrimonio de la Humanidad; la tercera y mayor zona es el resto de edificios que componen el Casco Histórico (zona color gris) y no tienen ninguna protección individual por normativa.

Es decir, "tenemos en cuenta que el Casco Histórico tiene una superficie de 246,73 hectáreas, de las que solo la tercera parte, 81,83, está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco". Por tanto, la distinción de zonas y el alcance de la regulación por estas zonas que se han propuesto, "sin duda salvaguarda los valores patrimoniales protegidos, a la vez que da respuesta a las líneas establecidas por el propio Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ante la emergencia climática, en sus dos mociones".

"No entendemos y rechazamos la actitud del presidente de la Gerencia de Urbanismo que ni aprueba la propuesta ni la analiza conjuntamente con nosotros", critican y a la vez, "no podemos entrar a valorar las propuestas que en estos días se han hecho desde el Ayuntamiento sobre huertos solares y cooperativas, al no conocer nada en concreto de las mismas y, en cualquier caso, no afectan a la necesidad y urgencia de autorizar las placas solares en el Casco Histórico".