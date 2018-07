Casado defiende que el futuro de un PP "unido y fuerte" empieza por Andalucía

"El PP ya no está en funciones, ha vuelto para quedarse". Son palabras pronunciadas ayer en Córdoba por Pablo Casado, quien ya ejerce como líder de la oposición al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Justo una semana después de ser proclamado líder nacional del PP y en su primer acto oficial como tal en la comunidad autónoma, Casado retó ayer en Córdoba tanto al presidente de la Nación como a la presidenta andaluza, Susana Díaz, a que "convoquen elecciones cuando quieran, porque las vamos a ganar, y de forma suficiente", insistió.

En esa visita para participar en una reunión de la Junta Directiva del PP andaluz, el líder nacional del partido quiso lanzar el mensaje de que el futuro de su formación empieza en Andalucía, una formación que defendió que está "unida y fuerte" -tras las primarias que ganó a Soraya Sáenz de Santamaría, que antes dejaron en la cuneta a María Dolores de Cospedal y que lo convirtieron en presidente-. "Si el gobierno de la Junta de Andalucía pretende jugar con el calendario electoral para eludir algún tipo de sentencia o de instrucción de casos que les pueda avergonzar a ellos o a los andaluces, el mensaje del PP es que está preparado. Alguno ya desde San Telmo está empezando a tener muy en cuenta si le conviene o no adelantar las elecciones, porque está viendo un partido fuerte y preparado para ir a esa contienda electoral", sentenció Casado, para ratificar como candidato del PP a la presidencia de la Junta al sorayista Juanma Moreno y cerrar filas ante él. "Tenemos al mejor candidato, Juanma Moreno, el mejor equipo y el mejor partido a nivel nacional para respaldarlo. Tiene mi apoyo y todo el del Comité Ejecutivo Nacional", puntualizó. El recién elegido presidente nacional del PP insistió en que en lo que respecta a la configuración de las futuras listas electorales del partido, "nosotros vamos a respetar, por supuesto, el resultado de los congresos provinciales y regionales, y a los candidatos. Creo que fue un acierto tenerlos ya nombrados". Moreno correspondió al apoyo de Casado insistiendo en que su líder nacional será un gran aliado para conseguir ganar las autonómicas. "La figura de Pablo Casado aporta ilusión, regeneración y supone un claro revulsivo para España y de manera especial para Andalucía porque podría suponer el fin del monopolio del PSOE en la comunidad, la única región de Europa sin alternancia que ha condenado a los andaluces a tener la tasa desempleo más alta de Europa", sentenció Moreno.

El líder popular afirma que aspira a volver a "un modelo bipartidista imperfecto"

El líder nacional del partido adelantó que van a hacer un calendario de trabajo, mediante un proyecto que tiene que decir claramente "qué es lo que hace falta en Andalucía y, sobre todo, lo que no hace falta". Entre esas cosas, que no necesita Andalucía y que, según dijo, han provocado 40 años de gobierno ininterrumpido del PSOE, están "los barracones en las escuelas, las listas de espera sanitarias y también en la dependencia". Además de citar los altos niveles de paro y que existe en Andalucía "un problema, una vez más, de legitimidad y de honorabilidad, por la cantidad de juicios que se están sustanciando".

Respecto a esa "unión y fortaleza del PP" tras unas primarias que han regenerado al partido, Casado indicó que el PP le abre la puerta a Soraya Sáenz de Santamaría y a quienes la apoyaron en las primarias para "una integración que es posible y necesaria". Además, dijo esperar que la decisión del exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, de dejar la política activa sea "temporal". Y ya en clave política nacional avisó al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, de que "el PP va a estar frenando cualquier intento de sedición y de independencia" que intente impulsar. " Si el Gobierno de España sigue contemporizando y prestándose al chantaje de los secesionistas, el PP solicitará la aplicación del 155, aplicación que, además, cuando llegue al Senado, tendrán los votos suficientes, solo de nuestro partido", puntualizó, para anunciar que el PP presentará mañana en este sentido una proposición no de Ley para incorporar al Código Penal los delitos de sedición impropia y de convocatoria ilegal de referendos.

Aprovechó también para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, del que dijo que se ha dedicado a "subir impuestos, acercar presos etarras o por lo menos proponerlo, acercar, eso sí, y ya confirmado, a los presos independentistas, proponer una reforma constitucional que nadie quiere, proponer un referéndum pactado que nadie va a aceptar, hacer el ridículo a nivel internacional con el techo de gasto y hacer el ridículo a nivel parlamentario". Y compartió la afirmación del líder de Cs -partido al que no descarta para gobernar con ellos en Andalucía y en España-, Albert Rivera, de que el PP y la formación naranja no son enemigos. Es más, dijo que aspira a "volver a un modelo bipartidista imperfecto". "El PSOE y el PP garantizarían la alternancia y la estabilidad política en España sin necesidad de volver a legislaturas como está, que supuestamente iba a ser el Gobierno del pueblo, el Gobierno del Parlamento y, al final, ha sido un desgobierno, porque lo único que han hecho es paralizar iniciativas, paralizar la gestión, paralizar la Administración y empobrecer a la ciudadanía", sentenció. Y anunció que el PP quiere modificar la Ley Municipal, "para que no pase como ha pasado aquí, en Córdoba, y no se vuelva a plantear una doble vuelta en las elecciones locales, de manera que el alcalde sea el que elijan sus vecinos en las urnas, y que no se pueda subvertir en los despachos ese resultado".