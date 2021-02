Un canto al Carnaval post covid en el Jardín Botánico de Córdoba

"Esa máscara no la aguanto. Es rara, pesa...", dice José Caballero, quien debía de ser el pregonero del Carnaval de Córdoba en 2021 y que, por culpa del coronavirus, deberá aplazar su discurso a 2022. Un pregonero para dos años, algo totalmente inusual en un tiempo en el que, pese a que no habrá pasacalles ni fiesta en la calle, todo el mundo lleva mascarilla. Y algunas, estampadas, de fantasía, hasta parecen de Carnaval. "Pero es raro, a ver si en 2022 nos las hemos quitado", confía Caballero, que este sábado ha protagonizado una previa del pregón del próximo año en el Jardín Botánico.

Ante un aforo reducidísimo de medio centenar de incondicionales, todos con mascarillas, Caballero ha entonado el prólogo de las fiestas del próximo año con un mensaje: "Que guardemos las ganas y que pronto volvamos a llenar las calles con alegría". En su discurso, este pregonero del presente y del futuro ha tenido especiales palabras de homenaje para el papel "fundamental" de la mujer en las fiestas de Don Carnal. "Aportan todo aunque no se las reconozca lo suficiente. Desde que el concurso de Córdoba empezó en el 83 han participado mujeres. Están María del Mar, Luisa, la Cosqui, Las Niñas...", ha enumerado "dejándose muchos nombres atrás".

Caballero ha explicado los carnavaleros están todo el año "pensando, trabajando, haciendo letras, arreglando cosillas", por eso ha sido tan duro el varapalo que han recibido. En 2020, con la pandemia de SARS-CoV-2 dando los primeros coletazos, la fiesta se desarrolló con normalidad. Pero en la agenda de 2021 no ha habido más remedio que tachar las celebraciones, como pasará con la Semana Santa o la Feria de Mayo. En el Jardín Botánico, no obstante, ha habido la oportunidad de disfrutar de una pequeñísima migaja carnavalesca gracias a las actuaciones de Marco Antonio García, del cuarteto No hay quien nos tumbe y de la murga Los guata Neri consu.

El presidente de la Asociación Carnavalesca Cordobesa, Alfonso González, ha animado a conservar el espíritu de la fiesta en casa debido a que, por precaución, "no se puede hacer ningún acto en la calle". Es precisamante lo que ha hecho la organización del concurso, con actuaciones retransmitidas por la Televisión Municipal o PTV para mantener viva la llama de esta celebración en un año "atípico".

Los aficionados, además, han animado las redes sociales con un Carnaval virtual que se vive sobre todo en Facebook, donde algunos autores han subido vídeos con composiciones inéditas. Es el caso de la chirigota de San Lorenzo y de Julio Horcas. "Este año como no había un corrillo en el local no tenía cuerpo para Carnaval, pero la sangre vuelve a hervirme a primeritos de enero. Viendo el arte por las redes de maestros y copleros que te muestran sus entrañas y te levantan el año. Me piqué, me envené y mi guitarra cogí otra vez, y a mi barrio se lo debo".