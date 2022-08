Capitulares afronta un último año de mandato con la mente puesta en las municipales

El nuevo curso político se acerca, un nuevo curso político que pondrá fin al presente mandato del PP y Cs en el Ayuntamiento de Córdoba y en el que los distintos grupos tendrán su mente puesta en una precampaña y una campaña electoral previa a unas elecciones municipales en la que los votos diseñarán una nueva Corporación. Como mandan los cánones políticos, una vez que empiece el nuevo curso político empezará también el prólogo a esa precampaña y campaña.

Serán unos meses en los que el equipo de gobierno venderá su gestión buscando, en el caso del PP, que sea la base para acercarse a los resultados que el partido, con Juanma Moreno a la cabeza, obtuvo en las últimas elecciones autonómicas, unos resultados que, como a Moreno, le aseguren la mayoría absoluta, mientras que en el caso de Cs todo es una incógnita en un partido en el que todo apunta a que desaparecerá del Ayuntamiento.

Cartas que juega la oposición

En el caso de la oposición, presumiblemente se encargará de que siga muy vivo el caso Infraestructuras, que estalló después de que la Fiscalía encontrara indicios de prevaricación y falsedad documental en contratos menores correspondientes a varias obras llevadas a cabo por dicha área municipal, como una actuación desarrollada en la avenida de Libia y con la que estalló el asunto tras una denuncia conjunta de Izquierda Unida y Podemos. Este caso supuso la imputación de un técnico de esta delegación municipal y de la excoordinadora del área, nombrada por el propio concejal responsable entonces de la misma, David Dorado, a quien también le costó el cargo y la retirada de todas las competencias que tenía en el equipo de gobierno.

No obstante, Dorado le ha salido rana al alcalde, José María Bellido, y ha cargado en redes sociales contra el regidor, lo que alimenta las críticas de la oposición. No faltarán tampoco las críticas a una gestión turística a la que la responsable del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Isabel Albás, quizás no ha sabido sacarle todo el provecho posible durante el mandato; o a la situación que se vive de problema tras problema en la antigua Normal de Magisterio. Todo apunta además a que el PSOE seguirá erre que erre con sus críticas a lo que consideran "baja ejecución presupuestaria".

Ases en la manga del PP

Mientras, el equipo de gobierno seguirá intentando que sus ases en la manga sean, entre otros grandes proyectos, la consecución de la Base Logística del Ejército de Tierra para Córdoba y el acuerdo con la Fundación Thyssen Bornemisza Art Contemporary (TBA-21), que se traduce en que la ciudad se ha convertido durante unos años, en principio, en un reclamo para un tipo de turismo que busca arte contemporáneo gracias a la colección que atesora Francesca Thyssen-Bornemisza. El de la Base Logística es, sin lugar a dudas, el gran proyecto, el proyecto estrella que, aunque nadie pone una fecha fija, se espera que empiece a tomar forma con los movimientos de tierra en este mismo año, para que a finales de 2026 o principios de 2017 esté operativa.

Tampoco olvidará destacar su gestión de una de las crisis más difíciles que ha vivido la humanidad, la de la pandemia del coronavirus; la puesta en marcha, por fin, tras una obra como la de El Escorial, del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, o la consecución de unas Caballerizas Reales ya municipales, por ejemplo. Y, por su parte, Vox, que comenzó el mandato siendo la muleta en la que se apoyaba el equipo de gobierno para mantener la estabilidad y la mayoría suficiente, aunque era una muleta prestada, se mantendrá, como mandan los cánones políticos, expectante y cada vez más distante en una búsqueda de sumar concejales que le permitan, como mínino y como máximo, cogobernar con el PP.

A falta de candidatos

Todo ello en un contexto en el que, de todos los grupos municipales, tan solo se conoce el candidato del PP a las próximas municipales: el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Bellido juega con ventaja. Tras la escapada de Isabel Ambrosio al Parlamento andaluz, el PSOE –que espera la toma de posesión como edil de Joaquín Dobladez en sustitución de la ex alcaldesa– está en estos momentos descabezado en ese sentido a la espera de unas primarias que decidan quién encabeza la lista socialista a Capitulares, unas primarias que, como viene siendo habitual en el partido, se celebrarán en otoño, una fecha que quizás sea demasiado tarde para que al candidato o candidata le dé tiempo a darse a conocer en la ciudad. En los mentideros socialistas se sostiene que, por el momento, nadie se postula a esas primarias a riesgo de acabar fracasando.

Otra incógnita por despejar, aparte de si Cs se atreverá a presentarse en lo que parece la crónica de una caída anunciada, es si IU y Podemos presentarán una candidatura conjunta, al estilo de una Adelante Córdoba. De momento, durante el último curso político, que concluyó con el pasado verano, muchas fueron las mociones que ambos grupos presentaron conjuntamente en Pleno y muchas las ruedas de prensa que ofrecieron también de la mano. Por cierto, si se demora aún más la puesta en marcha del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos, esta demora, que ha supuesto un fallo del equipo de gobierno, será caldo de cultivo para que IU siga denunciando que en este caso se ha dado un claro ejemplo de mala gestión.

Por no hablar del fiasco que está suponiendo la Normal de Magisterio que, tras sus obras de recuperación, va de problema en problema, o de los retrasos del Pabellón de la Juventud. Y es que llegó la hora, electoralmente hablando, de que IU fije la vista en denunciar los problemas y carencias de barrios como los del Distrito Sur o la Fuensanta, cuna en principio de votantes de izquierda, y de que el PSOE se centre en hacer lo propio con los problemas y carencias de barrios como el de Fátima, por ejemplo.

Prólogo al último año

Sea como sea, y a riesgo de haber jugado a pitoniso, lo cierto es que el prólogo a este nuevo curso político y último del mandato se lo ha puesto el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, anunciando un anteproyecto de las ordenanzas fiscales del ejercicio 2023, que recogen “una bajada por cuarto año consecutivo de la presión fiscal”, concretamente del IBI rústico, el impuesto de vehículos y las plusvalías, con una previsión de caída de ingresos de entre 500.000 y 700.000 euros. Un hecho “histórico”, para el PP, que solo aplaude Vox, grupo que cerró con los populares un acuerdo al principio del mandato para que eso fuera así y que, aunque le haya hecho un amago de tirón de orejas al PP insistiendo en que ha anunciado la rebaja de impuestos sin negociarla antes, no va a ser un obstáculo para que salga adelante. Igual que tampoco lo será para que el último presupuesto municipal del mandato salga adelante antes de que concluya.

Líneas maestras

Ya el propio Bellido, en la presentación del presupuesto municipal para 2022 avanzó las que serían las líneas maestras de sus dos últimos años de gestión del presente mandato; los definió como “los años de la consolidación de proyectos” iniciados antes del ecuador del mandato. Así, habló de la puesta en marcha del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, que finalmente gestionará el Ayuntamiento y que sigue a la espera de eventos que quizás se hayan tardado en buscar, así como la apertura de una remodelada Ciudad de los Niños y de las Niñas y de actuaciones como las del Anillo Verde, un proyecto que supone incrementar en más de un centenar de hectáreas las zonas de parque de la ciudad con la creación o mejora de los de El Patriarca, Levante, El Flamenco y El Canal.

También se espera que durante este último año de mandato municipal se resuelva la cesión del estadio de El Arcángel, todo apunta al Córdoba CF, como manda el sentido común, por 40 años, y a cambio de la ejecución de la terminación de la Tribuna y del Fondo Sur. Y que se pongan los mimbres para aumentar en otros 70 agentes más, hasta los 470, la plantilla de la Policía Local, después de que hace unas semanas tomaran posesión de sus cargos otro medio centenar de agentes.

El alcalde ha manifestado en más de una ocasión que uno de los objetivos de su equipo de gobierno era el de reforzar el Área de Seguridad. En el caso del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS), en 2021 tomaron posesión una veintena de nuevos bomberos-conductores. Está por ver si en lo que queda de mandato finalmente alguna empresa se quiera hacer cargo de las obras del Pabellón de la Juventud a cambio de la cesión de las instalaciones o si finalmente la reforma del campo San Eulogio es una realidad.