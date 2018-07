Calvo se compromete a que el Cercanías esté en servicio en septiembre

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, insistió ayer en Córdoba en que "somos conscientes" de que proyectos que espera la ciudad, como el del Cercanías, "tienen que ir muy rápidos". De hecho, adelantó que desde el Ministerio de Fomento se va a trabajar para que el Cercanías está operativo "antes de que comience el próximo curso, en septiembre". En la que fue su primera visita institucional a la ciudad desde que es vicepresidenta del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, Calvo insistió en que "antes de que en el mes de agosto todo se pare un poco, el Ministerio de Fomento tendrá también en la pista de salida lo que en términos normales llamamos el Cercanías". Para añadir que el buen funcionamiento de este nuevo servicio de tren "precisa que alguna de las conexiones [con barriadas periféricas como Villarrubia y El Higuerón], que están con los proyectos medioambientales caducados, empiecen ya a funcionar". "Me he comprometido con la alcaldesa de Córdoba a que esta relación, que tendrá que sustanciarse en el Ministerio de Fomento, se va a hacer en los próximos días, porque necesitamos que cuando el curso empiece haya algunas cosas que estén resueltas", añadió la también ministra de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes y de Igualdad. Calvo además habló del Aeropuerto. Más concretamente "de las posibilidades en las que el Gobierno puede ayudar en relación a los usos del Aeropuerto, porque hay algunas ofertas importantes", sentenció la política egabrense.

No obstante, en su comparecencia ante los medios de comunicación después de repasar los proyectos cordobeses -en compañía no sólo de Isabel Ambrosio, sino también del presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, la delegada del Gobierno de la Junta, Esther Ruiz, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis-, Calvo habló sobre todo de iniciativas culturales. "Córdoba se juega mucho con lo que llamamos turismo cultural, turismo de interior, de ahí que hemos de terminar la Biblioteca Pública del Estado, con una ampliación de presupuesto de algo más de dos millones de euros, que va a mejorar con mucho los accesos y el entorno, lo que va a suponer que Córdoba va a disponer de una infraestructura del Estado por la que siempre peleé, y estamos a las puertas de verla culminada", puntualizó. La vicepresidenta adelantó que esta nueva infraestructura cultural se llamará Grupo Cántico y que tendrá un espacio particular destinado a la obra y memoria de "nuestro Premio Príncipe de Asturias de las Letras" y fundador de dicho Grupo Cántico, el poeta Pablo García Baena. Continuando con los proyectos culturales, insistió en que también es necesario terminar ,"y seguir modernizando, el Museo Arqueológico, que es otra de las grandes infraestructuras del Estado en Córdoba", apuntó Calvo. "Esto es importante porque el Arqueológico de Córdoba junto con el Nacional y algún otro es de los más importantes de España, necesitamos hacer política con inteligencia, mejorando lo que tenemos y poniéndolo en valor y mirando nuevos equipamientos para el futuro", matizó. En este sentido, la vicepresidenta sentenció que "en el futuro esta ciudad necesita un nuevo Museo de Bellas Artes y ojalá la derecha entienda que tiene que haber unos presupuestos para 2019 con el crecimiento que estamos proponiendo y para que nuestra ciudad, insisto, pueda tener en el horizonte un nuevo Museo de Bellas Artes".

La vicepresidenta del Gobierno insistió asimismo en que el Ministerio de Cultura volverá a "ayudar y a proteger" a Medina Azahara, mostrando su satisfacción por la declaración hace ahora unas semanas, por parte de la Unesco, de la antigua ciudadela del siglo X como Patrimonio Mundial. Calvo puntualizó que "desde el respeto a las competencias que tienen otras administraciones" sobre el conjunto arqueológico, desde el Gobierno de España también se puede ayudar cuando las cosas son tan importantes". "El Ministerio de Cultura volverá a Medina Azahara a echar una mano, después de haber tenido la inmensa suerte de alcanzar la meta de la declaración de la ciudad califal como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco, lo cual se debe al magnífico esfuerzo que ha habido y que hay en el conjunto arqueológico", dijo.

Calvo insistió en que la política tiene que ser siempre "encontrar salidas a las situaciones; y desde ese orden de cosas, es verdad que Córdoba, la provincia y la ciudad, tienen situaciones que han sido muy lentas, algunas francamente sin respuestas y otras sencillamente en ese espacio donde no se escucha y no se entiende. Los Presupuestos Generales del Estado han sido año tras año con Córdoba muy poco entendibles para las necesidades de una provincia como la nuestra que tiene muchas dificultades en el empleo, con mucha gente esperando encontrar un empleo", puntualizó. "Esperamos que la derecha de este país entienda que las expectativas que se abren para España y para Europa ahora son buenas, son buenas porque estamos dispuestos a tener un espacio de inversiones y de soluciones a problemas grandes y esperemos que los Presupuestos que este Gobierno se dispone a poner en lo alto de la mesa sean también considerados por el país y no por el Gobierno", añadió Calvo. Para puntualizar que "así lo hemos entendido y por eso para no crear ningún problema a España hemos aceptado los Presupuestos que ya tenía hechos el Gobierno saliente, por lo que pedimos a la recíproca que protejan a España por encima de sus ideas y que podamos tener en el año 2019 unos Presupuestos que den una respuesta importante a Córdoba, ya que la serie histórica de las inversiones y de las soluciones para Córdoba ha sido escasa y pobre". En este sentido insistió en que le preocupan de manera especial "todos los elementos de la cultura, no sólo porque yo tenga especial querencia por la cultura, que es sabido, sino porque esta provincia de interior se juega mucho con la visita del turismo cultural y de interior", reiteró.

Calvo detalló que con Ambrosio le dio repaso prácticamente a casi todos los proyectos del Ejecutivo que tienen que ver con Córdoba, "porque el Gobierno de España está en la calle, está a pie de obra, hablando con todas las instituciones, con las alcaldías; se trata de que todo el mundo entienda que la política no puede ser un no constante, un no se puede, un recorte constante de las vidas, sino que la política debe estar también a la altura de las esperanzas de la gente, por eso vamos a tener unos Presupuestos para 2019 que tienen que beneficiar a nuestra provincia y a nuestra ciudad, impulsando y desbloqueando proyectos", sentenció la política egabrense.