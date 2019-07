La cocina andaluza, estrella de la sexta edición de Córdoba Califato Gourmet

El Córdoba Califato Gourmet regresa a la capital cordobesa en la que será su sexta edición el 14 y el 15 de octubre y, en él se rendirá este año homenaje a la cocina andaluza.

Prueba de ello es que la tradicional cena a seis manos estará elaborada por los tres últimos chefs andaluces que han logrado una estrella Michelin: JuanLu Fernández, del restaurante Juanlu Cocina y alma, Jerez de la Frontera, Cádiz; Pedro Sánchez, del restaurante Baga, Jaén; y Benito Gómez, del restaurante Bardal, Ronda, Málaga. Además del repostero José Roldán. La cita es el próximo 14 de octubre en el Real Círculo de la Amistad y a ella solo podrán asistir 65 comensales.

El evento, al igual que en ediciones anteriores, contará con el ya más que consolidado Califato In The Street, el concurso de tapas en formato formato show cooking en el Bulevar del Gran Capitán con la participación de 40 establecimientos de Córdoba y provincia.

En este caso, se elegirán las seis mejores tapas, que son las que tendrán derecho a participar de manera oficial en el show cooking del año que viene junto a los chefs estrella Michelin. En este caso, tres tapas serán elegidas por el público y las otras tres por los chefs que participarán en esta edición.

Pero hay más, porque el 15 de octubre tendrá lugar también en el Real Círculo de la Amistad, a partir de las 14:00, el show cooking oficial, en el que los asistentes tendrán la oportunidad de interaccionar y probar las tapas de todos los chefs estrella Michelin invitados, más los seis ganadores del concurso de tapas de 2018. Serán 15 tapas saladas y una dulce para 250 personas.

Novedades

Una de las novedades de la edición del Córdoba Califato Gourmet es que ha incorporado una mesa redonda en la que se abordará la sostenibilidad y la alta gastronomía. En ella se abordará la gestión de los desperdicios en el sector y, en ella intervendrán Óscar Calleja, del restaurante Annua, San Vicente de la Barquera (Cantabria); Jesús Segura, del restaurante Trivio, en Cuenca; David García, del restaurante El Corral de la Morería, de Madrid; y un representante de la empresa To Goog To Go.

Quienes tampoco faltarán serán los chefs cordobeses Kisko García, del restaurante Choco; Paco Morales, del restaurante Noor; y Celia Jiménez, del restaurante CJ.

La compra de entradas se podrá realizar en el enlace http://www.cordobacalifatogourmet.com/compra-de-tickets a partir del 12 de agosto, pero se podrán pre reservar desde el 1 de agosto mismo escribiendo al mail secretaria@grupoac.info donde por riguroso orden de llegada se atenderán las solicitudes.