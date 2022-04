Cacas de perro y sin zonas verdes: Así es el estado de los parques infantiles del Centro de Córdoba

El 82,41% de las familias del Distrito Centro de Córdoba opina que no existen suficientes zonas verdes en el barrio en el que viven. Se trata de una afirmación que hacen también el 61,90% de las familias del resto de capital cordobesa.

Son dos de las conclusiones del Diagnóstico participativo de espacios comunitarios de ocio infantil en Córdoba promovido por la Asociación de Madres y Padres de Alumnado del colegio López Diéguez, en el que se han establecido las carencias de las que adolece la capital en este materia.

La ausencia de zonas verdes, según el citado estudio, "contrastaba enormemente con la diferencia tannotable de superficies verdes que en teoría existe entre la zona centro y el resto de barriadas de la ciudad, pero nos muestra claramente como la inmensa mayoría de la población encuestada cree que las zonas verdes de su barrio son insuficientes".

El diagnóstico también pone de manifiesto que el 80% de los encuestados responde que el estado de mantenimiento de estas zonas es inadecuado, mencionándose de forma explícita y destacada la presencia de cacas de perros. En este sentido, las familias proponen como alternativa mayoritaria, además de mayorlimpieza la sustitución de la grava de los parques infantiles por una superficie acolchada de material reciclado que sería más segura e higiénica para las niñas y niños y evitaría, entre otras cosas, que las cacas de perro se quedaran ocultas pudiendo ser alcanzadas por los pequeños mientras juegan.

Otra de las respuestas de las familisa es que el 65,5% cree que no existen sombras, ni arboleda suficientes en la zona de juego para un uso confortable ante temperaturas elevadas y los materiales utilizados para la construcción de las mismas se calientan en extremo imposibilitando su utilización. Además, solo la mitad de la población cuenta con uno de estos espacios a menos de 5 minutos caminando desde su domicilio, tal y como recomiendan los estándares internacionales.

Por su parte, el 59,8% considera que los parques infantiles no están adaptados para niños con diferentes tipos de discapacidad física, sensorial u otra, mientras que el 87,4% afirma que los centros escolares de su zona no se abren en horario extraescolar como espacio de juego autónomo, produciéndose episodios como que jóvenes tengan que saltar las vallas para utilizar las pistas deportivas.

El diagnóstico también refleja que el 55,6% de las familias opina que no existen zonas peatonalizadas, que un 78,9% considera que no hay instalaciones deportivas gratuitas cerca de donde viven, mientras que un 82,8% opina que no se ofrecen espacios de juego cubierto para días de lluvia.

Pero aún hay más, porque el estudio determina que un 52,9% de los participantes estima que las zonas de juego no cuentan con elementos y materiales que fomenten la creatividad de niñas y niños (arena, agua,juegos de sogas, espacios con formas y texturas diferentes, etc.), mientras que el 43,7% expresa que no existen espacios adaptados a diferentes rangos de edad.

Otra de las conclusiones es que el 37,2% de las familias entienden que no se prioriza el uso de materiales naturales y reciclados para la construcción o reforma de los espacios de juego, mientras que un 92,7% opina que las niñas y niños no participan en el diseño o mejora de los parques infantiles.

Propuestas

Ante estos resultados, desde las familias han presentado una serie de propuestas para mejorar la situación. Entre otras soluciones, proponen la mejora de los parques infantiles ya existentes. Por ejemplo, en el caso de parques más cercanos a su colegio -el Antiguo Cine Andalucía y Colón- plantean sustituir la grava y el chino por suelos acolchados de material reciclado y debería existir una mejor limpieza y mantenimiento adecuados con especial vigilancia de las cacas de perros.

La existencia de una mayor variedad de elementos de juego (casitas de madera, elementos fijos de percusión musical, espacios de escalada adaptados, cuerdas, areneros en alto, columpios, etc.) que se adapten a las distintas edades y utilización de materiales naturales y reciclados para su fabricación que puedan usarse con altas temperaturas es otra de las propuestas como que que estos espacios cuenten con con aseos públicos con cambiadores para los bebés.

También plantean la ubicación de elementos de juego infantil en espacios como en la Plaza de La Magdalena, los Jardines de la Niña del Milagro o la Plaza de San Agustín, entre otros, además de apliar zonas verdes y peatonalizar nuevos espacios y desincentivar el uso de vehículos privados, promoviendo el establecimiento de caminos seguros a las escuelas y generando entornos escolares más humanos, saludables y sostenibles donde podamos ganar espacio para las personas en detrimento de los coches.