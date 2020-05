CSIF Córdoba rechaza que la recuperación de horas en Tragsa recaiga totalmente en los trabajadores

CSIF Córdoba ha exigido "corresponsabilidad" a Tragsa (Empresa de Transformación Agraria S.A) y ha rechazado firmar el planteamiento de la entidad para recuperar las horas que han dejado de realizarse como consecuencia del estado de alarma, al considerar que “hace recaer totalmente el peso de la situación en los trabajadores y trabajadoras”. El Sector de la Entidades Públicas Estatales (EPE) del sindicato, ha reclamado “corresponsabilidad” a Tragsa, que en Córdoba cuenta con una plantilla compuesta por 25 personas.

La Sección Sindical de CSIF en Tragsa marcó como requisito indispensable en la negociación que “para llegar a un acuerdo en relación con la situación generada por la pandemia del coronavirus era necesaria la corresponsabilidad en la situación que nos ha tocado vivir” y, por lo tanto, se entendía imprescindible la implicación de la empresa estatal.

En este sentido, la central sindical solicitó que los trabajadores recuperasen el 75% de las horas y el 25% restante recayese sobre la Empresa, “ya que como todos somos conocedores, los trabajadores no han estado en esta situación por su voluntad, ni de vacaciones, sino que se encuentran en este estado por una situación sobrevenida”, según ha explicado el Sector de EPE de CSIF Córdoba.

Paralelamente, la dirección de la empresa decidió de manera unilateral suprimir a los trabajadores el abono del Plus Ayuda Comedor y los Tickets Restaurante (según el caso), que está recogido en el convenio. CSIF rechazó de plano esta medida “teniendo en cuenta que todos los trabajadores que han venido desarrollando trabajo en régimen domiciliario y poniendo, en muchas ocasiones, a disposición de la empresa medios propios para realizar sus jornadas completas, e incluso superiores a la establecida”.

“Ante la difícil situación que estamos viviendo, este cúmulo de actuaciones carentes de sensibilidad por parte de la dirección de la empresa está creando un clima de gran malestar”, según manifiesta desde CSIF Córdoba, que lamenta que “una vez más, y como suele suceder, todas las penurias recaigan sobre los trabajadores”.

Por todo ello, CSIF no va a firmar el acuerdo inicial de recuperación de la bolsa de horas, con lo que será la única Sección Sindical que no lo hará, precisamente a raíz de escuchar las quejas de los trabajadores a los que representa. Además, el sindicato ha presentado, tal como establece el Convenio Colectivo, reclamaciones a la Comisión de Interpretación y Vigilancia (CIV), reclamando, por un lado, el Plus Ayuda Comedor y los Tickets restaurante, paso previo a una demanda en caso de no resolverse a favor de los trabajadores.